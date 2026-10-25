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ボルシア・ドルトムントのFWマクシ・バイアーは、途中出場から決勝ゴールを決め、アイントラハト・フランクフルトとの試合を1-0の勝利に導いたことを喜んだ。ドイツ人アタッカーは、信じる気持ちと、たゆまぬ練習の積み重ねの重要性を強調した。

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バイアーの一撃でドルトムントが劇的な勝ち点3を獲得

マクシ・バイアーが80分に鮮やかなゴールを決め、ボルシア・ドルトムントは満員のジグナル・イドゥナ・パルクでアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した。バイアーは左サイドから攻撃を仕掛け、途中出場のジョーブ・ベリンガムにパス。正確な落としを受けた。

68分から出場していたバイアーは、17メートルの距離からカーブをかけたシュートを放ち、フランクフルトのGKノア・アトゥボルの手が届かないゴール上隅に決めた。

このゴールでドルトムントは今季ブンデスリーガ5勝目を挙げ、首位に浮上した。

バイアー、ゴール隅を狙うシュートの秘訣は絶え間ない練習と明かす

試合終了後、Skyの取材に応じたバイアーは、見事なミドルシュートが偶然ではなかったと明かした。「練習ではあのようなシュートを何度も練習している」と説明した。

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「もちろん、あのような形で決まってうれしい。［自分たちが終盤に得点できることを］信じるのが一番大切だ」

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「信じなければ、その時点でもう失敗している」とFWは強調した。

連勝中のドルトムント、バイアーは過密日程も歓迎

ドルトムントは欧州の大会と国内大会で過酷な連戦をこなしているが、バイアーはチームが多くの試合を戦うことにやりがいを感じていると語った。「ここ数週間は厳しい日程が続いている」と認めた。

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「でも、僕たちはみんなサッカーが大好きだし、ピッチに立つのも大好きなんだ」

バイアーの決勝点は、ニコ・コヴァチ監督が後半に行った戦術的な選手交代の正しさを証明した。

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ドルトムントのFWバイアー、得点感覚の維持を目指す

重要な時期を迎えるドルトムントにとって、バイアーの好調な得点力はコヴァチ監督に有力な攻撃の選択肢をもたらしている。

ドルトムントは週半ばのDFBポカール、ヴェルダー・ブレーメン戦に目を向け、その後はバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

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ドイツ代表のバイアーは、コヴァチ監督の攻撃陣のローテーションに残ることを目指す。



