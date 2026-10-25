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ドルトムントのFWマキシ・バイアーは、途中出場から決勝点を挙げ、フランクフルトに1-0で勝利したことを喜んだ。ドイツ人アタッカーは、信じる気持ちと絶え間ない練習の重要性を強調した。

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バイアーの一撃でドルトムントが劇的な勝ち点3を獲得

マクシ・バイアーが80分に見事なゴールを決め、ボルシア・ドルトムントは満員のジグナル・イドゥナ・パルクでアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した。バイアーは左サイドで攻撃を仕掛け、途中出場のジョーブ・ベリンガムにパス。正確な落としを受けた。

68分から出場したバイアーは、17メートルの位置からカーブをかけたシュートを放ち、フランクフルトのGKノア・アトゥボルの手が届かないゴール右上隅に決めた。

このゴールでBVBは今季ブンデスリーガ5勝目を挙げ、首位に立った。

バイアー、ゴール隅を狙うシュートは反復練習の成果と明かす

試合終了後、スカイの取材に応じたバイアーは、見事な長距離シュートによる得点が偶然ではないと明かした。「練習でああいうシュートを何度も打っている」と説明した。

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「もちろん、あのように決まってうれしい。［自分たちが終盤に得点できると］信じることが最も重要だ」

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「信じていなければ、その時点で失敗している」とFWは強調した。

連勝が続くBVB、バイアーは厳しい日程も歓迎

BVBは欧州と国内の大会で厳しい連戦に臨んでいるが、バイアーは過密日程の中でもチームは力を発揮できると語った。「ここまでの数週間は厳しかった」と認めた。

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「でも、僕たちはみんなサッカーが好きだし、ピッチに立つのが好きなんだ」

バイアーの決勝点は、ニコ・コヴァチ監督が後半に行った戦術的な選手交代の効果を示した。

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ドルトムントのアタッカー、得点力の維持を目指す

バイアーの好調な得点力は、シーズンの重要な時期を迎えるドルトムントのコヴァチ監督に、攻撃陣の有力な選択肢をもたらしている。

BVBはバイエルン・ミュンヘンとの対戦を前に、週半ばに行われるヴェルダー・ブレーメンとのDFBポカールに目を向ける。

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ドイツ代表FWは、コヴァチ監督の攻撃陣のローテーションに残ることを目指す。



