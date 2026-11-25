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ヴィンチェンツォ・モンテッラが、ミランを率いた激動の時期を振り返り、クラブ内部の混乱や方針の食い違いについて語った。元イタリア代表の同氏は、サン・シーロでの在任中に浮上したクリスティアーノ・ロナウド獲得の噂にも言及した。

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トルコ代表退任を振り返る

モンテッラがトルコ代表監督を退任して以来、初めて口を開いた。大きな成果を収めながらも、難しい形で終わった在任期間を振り返っている。イタリア人指揮官はトルコをEURO2024のベスト8に導き、2026年ワールドカップ出場も決めたが、同大会ではグループステージで敗退した。こうした成果にもかかわらず、 ネーションズリーグの全試合でトルコが敗れた後に解任され 、現在はフリーとなっている。

「私が就任した時、彼らは欧州選手権への出場を逃すのではないかと不安に思っていた。だが、我々は出場を果たし、さらにワールドカップ出場とネーションズリーグのリーグA入りも決めた」と、モンテッラは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。最後は受け入れがたいものだったと認めつつ、サッカー界では予測できないことも起こると話した。「当然、この経験の終わり方はつらかった。だが、サッカーでは時に予測できないことが起こる」と付け加えた。

ミランでの混乱とロナウド獲得の噂

話題は、モンテッラが子どもの頃から応援していたミランでの監督時代にも及んだ。サン・シーロでの最初のシーズンは好調で、2016年のイタリア・スーパーカップではユヴェントスを破り、ミランに2011年以来のタイトルをもたらした。セリエAでも6位に導いてヨーロッパリーグ出場権を獲得し、クラブは2014年以来となる欧州の大会への復帰を果たした。しかし、2年目は一転して苦戦。リーグ開幕から14試合でわずか6勝にとどまり、解任された。

「ミランを率いるのはずっと夢だった。子どもの頃、マルコ・ファン・バステンを見てミランを応援していたからだ。ベルルスコーニは紳士だったが、よく現場に関わり、私を特定の判断へと誘導しようとした。彼はバロンドール受賞者が何人もいるチームに慣れていたが、我々のチームにはいなかった。そういう選手を一人買ってくれれば、私ももっと攻撃的なサッカーができると冗談を言った」と、モンテッラは明かした。

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当時のクラブ運営については厳しく批判し、中身より広報を優先していたと示唆した。「あのクラブには具体的なメッセージより宣伝文句のほうが多かった。2年目は非常に混乱していた。オーナーが変わり、新加入選手が大勢いて、移籍戦略も全般的に混乱していた。我々の考えが常に一致していたわけではないし、私が相談すら受けないこともあった。ストライカーを獲得する段階になって、予算はすべて使い切ったと言われたと思う」

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クリスティアーノ・ロナウド獲得説を否定

その混乱期には、クリスティアーノ・ロナウドのミラン移籍という驚きの噂がたびたび浮上した。ポルトガルのスター選手は最終的にユヴェントスへ加入したが、モンテッラは当時の報道を憶測にすぎないと一蹴し、現実味はなかったとの見方を示した。「私は一度も信じていなかった。ファンタジーフットボールのように思えた」と強調した。

続いて今季のセリエAに話題を移し、モンテッラはジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるローマについて楽観的な見通しを語った。12節を終え、ローマは勝ち点30で2位につけ、首位ラツィオとはわずか2ポイント差。ドニエル・マレンは12ゴールで得点ランキングのトップに立つ。モンテッラはマレンが大きな得点数に到達すると予想し、最近の1試合4得点を、自身が2002年にラツィオ戦で見せた伝説的な活躍とも比較した。「ただ、私が4点を取ったのはダービーで、マークしていたのはアレッサンドロ・ネスタだった。だから少し違う。マレンは今季の得点王になると思う。この調子を維持すれば、30ゴール以上も狙える。ローマは最後までスクデットを争えるだろう。その先は誰にも分からない」

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カペッロへの後悔と謝罪

選手として最も成功した時期を振り返り、モンテッラはファビオ・カペッロ監督の下で達成したローマの2001年のスクデット獲得にも触れた。これは現在もクラブにとって直近のセリエA制覇であり、史上3度目にして最後のリーグ優勝だ。フランチェスコ・トッティ、ガブリエル・バティストゥータとともに強力な攻撃陣を形成したモンテッラだが、ベテラン指揮官との関係は必ずしも円滑ではなかったと認めた。

「小さな飛行機」の愛称で知られるモンテッラは、当時のカペッロとの仕事上の関係について、自身の振る舞いを後悔していると明かした。「最終戦の翌日、私の家で盛大なパーティーを開いた。カペッロは招待していなかったが、それでもやって来た。もし私がドアを開けていたら、まず建物の周りを2周ほど走らせていただろう。カペッロには謝るべきだと思う。時にはプロらしくない振る舞いをしたし、それを後悔している」と締めくくった。