サッカー市場では、ピッチ上で違いを生み出せるスター選手を獲得するために数千万ドルが支払われる。しかしバスケットボールのレジェンド、マイケル・ジョーダンは別の種類の例外的な記録を打ち立てた。シカゴ・ブルズでの最終シーズンに着用したユニフォームが1400万ドルで落札され、バスケットボール史上最も高価な記念品となり、サッカー選手数人の市場価値を上回ったのだ。

このユニフォームは「ラストダンス」として知られる1997-1998シーズンのもので、ジョーダンは1998年の全米プロバスケットボールリーグ（NBA）ファイナル第2戦で着用した。さらに本人の直筆サインが入っており、スポーツ記念品のコレクターにとって歴史的価値をいっそう高めている。

ジョーダンはこの試合で37得点を記録し、両チーム最多の得点者となった。その後シカゴ・ブルズをユタ・ジャズとのファイナルシリーズ4勝2敗での決着に導き、リーグ6度目かつ最後のタイトルを手にした。

このアメリカのレジェンドは、タイトルを獲得した6度すべてでファイナルMVP賞を受賞しており、あのシーズンは彼の並外れたキャリアの中でも最も際立った一章として残り続けている。

1400万ドルでの売却は「ハント・オークションズ」が手配したプライベート取引を通じて成立し、購入者はマイアミ在住の不動産投資家ロン・ファーマン氏だった。

この金額により、ユニフォームはバスケットボール史上最も高価な記念品の従来の記録を更新した。それまでの記録は2007-2008シーズンのジョーダンとコービー・ブライアントの写真が入ったスポーツカードが保持しており、昨年1290万ドルで落札されていた。

新記録が生まれたのは、1998年ファイナル第3戦でジョーダンが着用した別のユニフォームが1230万ドルで売却されてからわずか2週間後のことだった。ただし今回のユニフォームは、その歴史的価値と本人のサインによってそれを上回った。

スポーツ記念品全般で見れば、1932年のワールドシリーズにおける「コールド・ショット」として知られる有名な場面に関連する野球のレジェンド、ベーブ・ルースのユニフォームが依然としてジョーダンのユニフォームを上回っている。2024年に2410万ドルで落札され、現時点でオークションで売却された最も高価なスポーツ記念品のままとなっている。

「ハント・オークションズ」社長のデイビッド・ハント氏は、スポーツ記念品市場におけるジョーダンの地位は従来の枠を超え、象徴的な芸術作品に類する希少かつ最高級の資産という部類に入ったと述べた。これは、スポーツのレジェンドにまつわる品が今や獲得するに至った例外的な価値を示す指標だといえる。