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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、クリスタル・パレスとのプレミアリーグの一戦を前に、FWアレクサンデル・イサクを絶賛した。イサクは週半ばの試合で今季7ゴール目を決めており、セルハースト・パークでさらに記録を伸ばそうとしている。

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イサク、週半ばのゴールに続きセルハースト・パークでの初得点を狙う

リヴァプールのFWアレクサンデル・イサクは、週半ばに行われたフェネルバフチェとのチャンピオンズリーグのアウェー戦で今季7ゴール目を記録し、日曜日のクリスタル・パレスとのプレミアリーグ戦に臨む。

スウェーデン代表のイサクは、パレスとの直近3度のプレミアリーグでの対戦のうち2試合で得点している。

一方、セルハースト・パークはイサクにとって、プレミアリーグで得点を挙げずに最も多くの試合に出場している会場でもある。日曜日の一戦は、その無得点記録に終止符を打つ機会となる。

イラオラ、イサクの得点力は「保証に最も近い」

試合を前に、イラオラ監督は、ペナルティーエリア内で適切なパスを受けた際のイサクの決定力に全幅の信頼を示した。

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「アレックスはトップクラスの得点者だ」と、イラオラ監督は試合前の記者会見で語った。

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「彼が得点できる位置にボールを届けられれば、結果を出してくれる。保証はできないが、ほぼ保証に最も近いと言える」と監督は続けた。

イサクの動きと技術を最大限に生かす

イラオラ監督は、リヴァプールがイサクのオフ・ザ・ボールの動きや連係プレーを含め、持てる能力をあらゆる面で生かそうとしていると強調した。

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「どの選手もそうだが、彼もプレーにさらに多くの要素を加えられる」と、同監督はイサクの成長について説明した。

「我々は彼の持ち味を生かしたい。彼はスペースやチャンネルを攻めるのも、下がってボールを受けるのも非常にうまい。技術面でも正確だと思う。我々は彼を最善の形で生かそうとしている」と述べた。

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リヴァプール、好調なアウェー戦績の継続を目指す

リヴァプールは今季の勝ち点の67％をアウェーで獲得しており、リーグ屈指のアウェー戦績を残すチームとしてロンドンに乗り込む。

対するピエール・サージュ監督率いるチームは、今季の試合時間の53.7％でリードを許している。

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イサクが攻撃を牽引し、主将フィルジル・ファン・ダイクがデュエル勝利数でリーグ首位に立つリヴァプールは、首都でさらなる勝ち点3の獲得を目指す。