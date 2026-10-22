係数ランキング：オランダ、ほぼ完璧な1週間で大きな成果

オランダは今週、UEFA係数ランキングで大きく前進した。PSV、AZ、NEC、アヤックス、FCトゥウェンテの勝利により、7位ベルギーとの差をやや縮める一方、すぐ下につけるトルコとの差を広げた。

係数の計算では、欧州の大会でクラブが勝利すると2ポイント、引き分けると1ポイント、敗れると0ポイントを獲得する。

その合計を、シーズン開始時にその国から欧州の大会に参加していたクラブ数で割る。オランダの場合はPSV、フェイエノールト、AZ、FCトゥウェンテ、NEC、アヤックスの6クラブだ。

7位 ベルギー（＋1.600）

係数ランキングでは、オランダは依然としてベルギーの後塵を拝している。ベルギーからは現在も5クラブが欧州の大会に参戦中だ。水曜日には、チャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘがRCランスに3-0で勝利した。

木曜日もベルギー勢はおおむね好調を維持した。ユニオン・サン＝ジロワーズ、RSCアンデルレヒト、シント＝トロイデンVVがそろって勝利。一方、AAヘントはSCブラガに0-2で敗れた。合計すると8ポイントとなり、ベルギーの係数は1.600だった。

8位 オランダ（＋1.667）

オランダ勢は今週、チャンピオンズリーグでPSVが敵地FCポルト戦に0-1で勝利してスタートした。その翌日、フェイエノールトは敵地でレアル・ベティスに1-0で惜敗した。

木曜日、オランダ勢は好結果を残した。ヨーロッパリーグではAZがFCアララト・アルメニアに0-4、NECがディナモ・ザグレブに2-4で勝利。カンファレンスリーグではアヤックスがアタランタを2-0で下し、トゥウェンテはリンカーン・レッド・インプスに1-4で勝利した。

これにより、オランダは今週合計10ポイントを獲得。6で割ると係数は1.667となる。ベルギーとの差は縮まったが、その幅は多くの人が予想したほどではなかっただろう。

9位 トルコ（＋1.200）

係数ランキングでオランダの一つ下に位置するトルコは、5クラブで欧州の大会をスタートし、現在は4クラブが残っている。今週のチャンピオンズリーグでは、ガラタサライがリールOSCに2-4で勝利。フェネルバフチェはスラヴィア・プラハと2-2で引き分けた。

木曜日にはトラブゾンスポルが勝利し、ベシクタシュは引き分けた。トルコの獲得ポイントは合計6で、係数は1.200となった。

ギリシャ、ポーランド、チェコ

オランダとトルコの下位では、ギリシャ、ポーランド、チェコが比較的僅差で並んでいる。この3カ国のうち、今週最も良い結果を残したのはギリシャだ。ポーランド、チェコとの差をやや広げた一方で、トルコ、オランダとの差もさらに広がった。

オランダ周辺の係数ランキング：

7位 ベルギー 62.450（＋1.600）

8位 オランダ 55.395（＋1.667）

9位 トルコ 52.275（＋1.200）

10位 ギリシャ 46.612（＋0.800）

11位 ポーランド 45.725（＋0.200）

12位 チェコ 45.725（＋0.400）