PSVやアヤックスなどが今週の欧州で敗れたものの、オランダはUEFA係数で悪くない結果を残した。むしろ、フェイエノールト、AZ、FCトゥウェンテの勝利とNECの引き分けにより、直下の国々との差を広げている。

係数の計算では、欧州でクラブが勝利すると2ポイント、引き分けると1ポイントを獲得し、敗戦ではポイントを得られない。

そのポイントを、シーズン開始時に各国から欧州の大会に参加していたクラブの数で割る。オランダの場合はPSV、フェイエノールト、AZ、FCトゥウェンテ、NEC、アヤックスの6クラブだ。

今週のチャンピオンズリーグでは、オランダ勢の結果は明暗が分かれた。PSVは敵地でRBライプツィヒに0-1で敗れたが、フェイエノールトはコモ1907に3-2で勝利。木曜日にはAZとトゥウェンテも白星を挙げた。

AZはヨーロッパリーグでハポエル・ベエルシェバに2-1で勝利し、トゥウェンテもカンファレンスリーグでFCトゥーンを1-0で下した。さらにNECはレフスキ・ソフィアと1-1で引き分けた。一方、アヤックスは敵地でハイドゥク・スプリトに1-2で敗れ、期待を裏切る結果となった。

オランダが今週獲得したのは、合計7ポイント。これを6で割ると、係数は1.167となる。

係数ランキングでオランダの一つ上にいるベルギーは、現在も5クラブが欧州の大会に参加しており、こちらも好成績を収めた。クラブ・ブルッヘ、AAヘント、シント＝トロイデンVVがいずれも勝利し、ユニオン・サン＝ジロワーズも引き分けた。獲得した7ポイントをベルギーの場合で計算すると、係数は1.400となる。

オランダの一つ下にいるのはトルコだ。欧州のシーズン開始時には5クラブが参加していたが、現在残っているのは4クラブ。そのうちトラブゾンスポルとベシクタシュが今週勝利した。獲得した4ポイントは、トルコの係数では0.800に相当する。

係数ランキングでは、その下にギリシャ、ポーランド、チェコが僅差で並ぶ。しかし、オランダはこの3カ国との差も広げた。

オランダ周辺の係数ランキング：

7. ベルギー 60.850（＋1.400）

8. オランダ 53.729（＋1.167）

9. トルコ 51.075（＋0.800）

10. ギリシャ 45.812（＋0.800）

11. ポーランド 45.525（＋0.400）

12. チェコ 45.325（＋0.200）