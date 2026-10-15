今週、PSVやアヤックスなどが欧州の大会で敗れたものの、オランダはUEFA係数の面で悪くない結果を残した。むしろ、フェイエノールト、AZ、FCトゥウェンテの勝利とNECの引き分けにより、後を追う国々との差を広げている。

UEFA係数の計算では、欧州の大会でクラブが勝利すると2ポイント、引き分けると1ポイントが与えられ、敗戦ではポイントを得られない。

その合計を、シーズン開幕時にその国から欧州の大会に出場していたクラブの数で割る。オランダの場合はPSV、フェイエノールト、AZ、FCトゥウェンテ、NEC、アヤックスの6クラブだ。

今週のチャンピオンズリーグでは、オランダ勢の結果は明暗が分かれた。PSVは敵地でRBライプツィヒに0-1で敗れたが、フェイエノールトはコモ1907に3-2で勝利。木曜日にはAZとトゥウェンテも勝利を挙げた。

AZはヨーロッパリーグでハポエル・ベエルシェバに2-1で勝利し、トゥウェンテはカンファレンスリーグでFCトゥーンを1-0で下した。さらにNECはレフスキ・ソフィアと1-1で引き分けた。一方、アヤックスは振るわず、敵地でハイドゥク・スプリトに1-2で敗れた。

これらを合わせると、オランダが今週獲得したのは7ポイント。6で割ると、係数は1.167となる。

係数ランキングでオランダの一つ上にいるベルギーは、現在も5クラブが欧州の大会に出場している。そのベルギー勢も好結果を残した。クラブ・ブルッヘ、AAヘント、シント＝トロイデンVVがそろって勝利し、ユニオン・サン＝ジロワーズも引き分けた。合計7ポイントで、ベルギーの係数は1.400となる。

トルコは係数ランキングでオランダの一つ下にいる。欧州の大会にはシーズン当初、トルコから5クラブが出場していたが、現在は4クラブ。そのうち今週はトラブゾンスポルとベシクタシュが勝利した。獲得した4ポイントは、トルコの係数では0.800に相当する。

係数ランキングでその下にはギリシャ、ポーランド、チェコが僅差で並ぶ。オランダはこの3カ国との差も広げた。

オランダ周辺の係数ランキング：

7. ベルギー 60.850（＋1.400）

8. オランダ 53.729（＋1.167）

9. トルコ 51.075（＋0.800）

10. ギリシャ 45.812（＋0.800）

11. ポーランド 45.525（＋0.400）

12. チェコ 45.325（＋0.200）