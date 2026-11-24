共有 GOALをGoogleでフォロー

モロッコサッカー連盟は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝をめぐり、セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を不服として申し立てた件で、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した裁定について公式声明を発表した。

広告

スポーツ仲裁裁判所は2026年11月24日（火）、セネガルサッカー連盟の上訴を認める裁定を下し 、モロッコに3-0での勝利を与えたアフリカサッカー連盟の決定を取り消した。これにより、タイトルは決勝を1-0で制して優勝していたセネガル代表に戻されることになった。

モロッコサッカー連盟の声明は以下の通り。

モロッコ王立サッカー連盟は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝に関して、セネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟上訴委員会の決定を不服として申し立てた件につき、2026年11月24日（火）にスイス・ローザンヌでスポーツ仲裁裁判所が下した裁定を確認した。

これを受け、モロッコ王立サッカー連盟は、仲裁手続きの公正性と信頼性を損ないかねない行為に対して必要な法的措置を講じるよう求めた当連盟の要請が考慮されなかったことに、驚きと遺憾の意を表明する。とりわけ、ドイツ人仲裁人ウルリッヒ・ハース（ULRICH HAAS）氏とセネガルサッカー連盟会長との間で、裁定の48時間前に接触があったことが確認されている点を指摘する。

広告 広告

また、モロッコ王立サッカー連盟は、主審の許可なく選手がピッチを離れる行為と、それに伴う責任および懲戒処分について、国際サッカー評議会（IFAB）と国際サッカー連盟（FIFA）が近年打ち出した方針を、今回の裁定が考慮していないことを指摘する。

Related Topics

以上を踏まえ、モロッコ王立サッカー連盟は、スポーツ仲裁裁判所の裁定に異議を申し立てるため、利用可能なあらゆる法的手続きを講じる意向であることを表明する。

決勝をめぐる騒動の経緯

広告

騒動の発端は、0-0で迎えた後半終盤だった。主審がモロッコにPKを与えると、この判定にセネガルの選手たちとパペ・ティアウ監督が激怒した。

セネガル代表の複数の選手が抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ引き上げ、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメートと監督を説得し、試合は再開された。

広告

再開後、モロッコはタイトルを決める絶好の機会を得たものの、ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを狙い、ボールは難なくGKエドゥアール・メンディの手に収まった。

試合は延長戦にもつれ込み、パペ・ゲイェが決勝ゴールを奪ってセネガルに史上2度目のタイトルをもたらした。自国での優勝を待ち望んでいたモロッコのサポーターは、大きな衝撃に包まれた。

広告

試合から2カ月後、アフリカサッカー連盟上訴委員会は大会規定第84条に基づき、セネガルを棄権扱いとし、モロッコに3-0の不戦勝を与える決定を下していた。