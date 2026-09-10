ドイツ王者のFCバイエルンは、7月7日に20歳の契約延長を発表した際、「FCバイエルンはアリヨン・イブラヒモビッチを確固たる戦力として計算している」と見出しを打った。公式のプレス写真ではスポーツディレクターのクリストフ・フロイントがカメラに向かって笑みを浮かべ、こう称賛していた。「彼にとっては、もはや学ぶだけの段階ではない。これからはここFCバイエルンで勝負していく段階だ！」

それから2か月後、イブラヒモビッチはすでにブンデスリーガで1試合出場1得点を記録し、2試合で2勝を挙げて首位に立っている。もっとも、予想されたかもしれない州都の業界最大手とではなく、FCアウクスブルクでのことだ。

「今日ここにいて、明日はあそこ。ほとんど腰を落ち着ける間もなく、また去らなければならない」。すでに何度もレンタル移籍を経験しているこのアタッカーは、ハンネス・ヴァーダーが歌った曲のように、赤い軍団が突然自分を戦力として考えなくなったとき、そんな思いを抱いたのかもしれない。それも、「世界最大のクラブでプレーするチャンスをもらえて本当にうれしい」と喜んでいた矢先のことだった。

彼は不屈の働き者ルイス・ディアスのバックアップになるはずだった。しかしその代わりに、スポーツ部門トップのマックス・エーベルはデッドラインデー直前の記者会見で突然、こう説明した。「何か具体化していて、双方にとって興味深いものがあるなら、その可能性に対して改めてオープンでいることになるだろう」

とはいえ、イブラヒモビッチ本人がドイツ王者からの退団にどれほど前向きだったのかという疑問は残る。フロイントは9月1日のプレスリリースで、「アリヨンとは、彼の成長のためにはもう1シーズンレンタルに出すのがベストだということで合意した」と主張していたが、それでもだ。

イブラヒモビッチを巡るバイエルンの方針転換が波紋

Sport1によると、イブラヒモビッチは「極めて困惑していた」という。さらに報道では、代理人のロマン・ルンメニゲも、事前のすり合わせなしに行われたエーベルのこの動きに「面食らった」と感じていたとされる。彼らの側からすれば、方針転換の理由は見当たらなかったようだ。というのも、送られてきたシグナルを踏まえ、出場時間を得られる可能性は高いと見込んでいたからだ。

ヴェルダー・ブレーメンも獲得に動いていたとされるが、最終的に選ばれたのはアウクスブルクだった。FCAはシーズン終了までのレンタルに加え、最終的に800万ユーロの買い取りオプションも確保した。一方でフロイントは、イブラヒモビッチについて依然として「素晴らしい資質を持つ若い選手だ。この段階では定期的な実戦経験が必要だ。それをFCアウクスブルクで得ることになるし、我々もその歩みを引き続き密に見守っていく」と語っている。

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これは「単純に、まだバイエルンでやるには足りない」という言い換えなのだろうか。方針転換の正確な背景は依然として不明だが、プレシーズンでいくつかの決定機を逃したあと、少なくともファンの間ではイブラヒモビッチへの批判が繰り返し上がっていた。とりわけ、大一番で必要なクラスがないと指摘されてもいた。

一方、フッガーの街でのスタートは、イブラヒモビッチにとってこれ以上ないほど順調だった。マヌエル・バウム監督の下、初戦から先発に名を連ねただけでなく、アイントラハト・フランクフルト戦の4-1勝利で1得点も記録した。少なくとも現時点では、ゼーベナー通りからの慌ただしい別れは、イブラヒモビッチにとって前向きな効果をもたらしたと言えそうだ。