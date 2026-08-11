バルセロナのユニフォームを8年間まとってきたウルグアイ人ディフェンダー、ロナルド・アラウホが、移籍の公式発表においてイングランドのリバプールのユニフォームを初めて着用した。カタルーニャのファンにとって見慣れない珍しい光景であり、この選手がわずか2日前には「カンプ・ノウ」のピッチでキャプテンマークを巻いていたことを思えばなおさらだった。

スペイン紙『スポルト』によると、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックはアラウホと率直かつ直接的な話し合いを持ち、その中でスポットライトを浴び続けるのは容易ではないと認めた。フリックは自身の第一の構想が左利きのセンターバックによる守備の軸を形成することにあると説明し、パウ・クバルシは将来のプランにおいて手を触れることのできない存在だと述べた。

フリックがアラウホの求めていた地位を保証できなかったことで、選手の立場は変化し、クラブへの献身と歴史があるにもかかわらず、主力としての出場保証が欠けていることを理由に、出口を探すことを決断した。

プレミアリーグからの反応は長くはかからなかった。リバプールは先週水曜日にアラウホの代理人と接触し、獲得の可能性を確認した。イングランドのクラブはコナテの退団後、センターバックのポジションで苦しんでおり、フィルジル・ファン・ダイクとジョー・ゴメスは年齢を重ね、新加入のジェレミー・ジャケは経験の乏しさから即座の保証を与える存在ではなかった。

リバプールの指揮官アンドニ・イラオラは水曜日にアラウホと直接話し、移籍を説得するとともに、チームの構想と、ファン・ダイクとともにハイレベルなセンターバックのコンビを形成するという彼に期待される役割を説明した。

リバプールはレンタル移籍でアラウホの給与を全額負担し、契約には5500万ユーロの完全な買い取りオプションが含まれている。これによりイングランドのクラブはシーズン終了時に移籍を最終的に成立させる機会を得る。

フリックはウディネーゼ戦後の記者会見でこのウルグアイ人について語り、彼を称賛したものの、そのスタイルが現在のバルセロナの哲学とはあまり合致しないとも明言した。

そして注目すべき点として、『スポルト』紙はレンタル契約の詳細に「恐怖条項」が含まれていなかったことを明らかにした。これはつまり、両チームがチャンピオンズリーグで対戦した場合、アラウホは古巣との対戦を妨げるいかなる制約もなく、普通にバルセロナと対戦できるということを意味する。