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バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、両クラブ間の法的な和解協議を前にレアル・マドリーを批判した。チャンピオンズリーグのサバフ戦を控えたバクーで、マドリーはバルセロナの話ばかりしていると主張。冗談交じりに使用料の請求に言及し、マドリーが自らの問題から目をそらそうとしていると非難した。

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ラポルタ会長、バルセロナに「執着する」マドリーに反論

ラポルタ会長がレアル・マドリーを痛烈に批判し、カタルーニャのライバルについて話すことに執着していると非難した。バルセロナの会長は水曜日、バクーで、 バルセロナとサバフのチャンピオンズリーグでの対戦 を前に開かれる役員同士の昼食会の直前、報道陣に語った。

発言があったのは、スペインの両名門クラブ間で法的な和解協議が予定されていた当日だ。ラポルタ会長は、バルセロナの評判を守り、事実ではないと考える主張をマドリーがクラブについて広めるのを止める決意を明確にした。

バルセロナ会長、使用料の請求に冗談交じりで言及

ラポルタ会長は、レアル・マドリーがバルセロナに絶えず関心を向けていることへの不満を表明し、相手が自らの利益のためにバルセロナの名前を積極的に利用していると示唆した。公の場でバルセロナを標的にし続けるのではなく、自分たちのことに集中すべきだと訴えた。

『Marca』が伝えたところによると、ラポルタ会長は「私に見えるのは、マドリーがバルサについて話すのをやめないということだけだ」と述べた。「結局、我々は彼らに使用料を請求しなければならなくなる。彼らはバルサを利用して自分たちのイメージを高めているからだ。彼らはその話しかできない。

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「自分たちのことを気にかけ、他者をそっとしておいて、本来すべきマドリーの話をする代わりに、彼らはバルサについて話さずにはいられない。こうした問題に執着しているのは、おそらく自分たちにとってうまくいっていないほかのことから注意をそらしたいからだろう」

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ラポルタ会長、マドリーの無冠と今後の計画に疑問

マドリーが注目をそらそうとしていると考える理由について、ラポルタ会長はピッチ内外での最近の苦境を直接指摘した。ライバルを批判するのではなく、自分たちのサポーターに明確に説明すべきだと、マドリーの首脳陣に訴えた。

ラポルタ会長は「彼らがしているのは、自分たちの抱えるほかの問題から注意をそらすことだと思う」と語った。「彼らは2年間何も勝ち取っていない。その上、クラブの一部を売却することを考えている。

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「彼らがすべきなのは、我々がバルサでしているように、自分たちのことや計画を説明することだと思う。バルサの話に専念すべきではない。それは彼らのすることではない。他者をそっとしておいて、自分たちの内部で起きていることを気にかけるべきだ」

和解協議とサバフ戦を控える

目下の焦点は、水曜日に行われる両クラブ間の法的な和解協議の結果に移る。ラポルタ会長は、バルセロナがレアル・マドリーに正式な発言の撤回を求めていると認め、要求が受け入れられなければ引き下がらないと警告した。

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「和解協議は今日行われる。結果を見てみよう」とラポルタ会長は説明した。「その後、何を続ける必要があるか決める。確実に続けるのは、バルサの利益を守り、彼らがクラブについて事実ではないことを言うのを防ごうとすることだ。我々が求めているのは発言の撤回だ。撤回がなければ、続けていかなければならない」

ピッチ上では、バルセロナはクラブ間の法的な争いをいったん脇に置き、バクーでのチャンピオンズリーグ、サバフ戦に臨む。