「多くの人がバロンドール授賞式について話し、ささいなことで憤慨している人もいるのを見ました。だから、いくつかのことをはっきりさせておきたかったんです」。アンリはインスタグラムに投稿した動画で、そう切り出した。

まず取り上げたのは、ラミン・ヤマルについてだ。式典の序盤、バルセロナのスターが世界最高のU-21選手に贈られるコパ・トロフィーを3年連続で受賞した際、英国人司会者のケイト・スコットとともに進行を務めたアンリは、いたずらっぽく、やや挑発的にこう尋ねた。「今夜、君が本当に欲しかったのはこの賞？」

もちろん、その背景には、ラミン・ヤマルが後に発表されるバロンドールの受賞に大きな期待を寄せていたことがある。ただアンリは、事前に何度か大きなことを言って注目を集めていた19歳から、さらにそうした発言を引き出そうとしたのではないかという批判に反論した。「彼の自信過剰な発言を引き出すつもりは、まったくありませんでした。あのジョークが気に入らなかったというのは理解できます。でも、そういう意図だったとは言わないでください」

ティエリ・アンリ、ラミン・ヤマルを絶賛「彼が大好き」

元フランス代表の世界的ストライカーは、自身がラミン・ヤマルの「大ファン」だと続けた。「彼は信じられないほど素晴らしい選手で、お金を払ってでもプレーを見たい選手の一人です。彼が大好きです。あれが本当に欲しかった賞なのかと聞いただけです。もっと大きな賞が後に発表されると知っていましたから。残念ながら、彼は受賞できませんでした」

Getty Images

ラミン・ヤマルは最終的に、キリアン・エンバペと受賞者ハリー・ケインに次ぐ3位となった。一方、アンリはバロンドールを受賞したばかりのケインに対する自身の接し方を不快に思った人がいたらしいことにも言及した。具体的には、フランス人の同胞であるエンバペやマイケル・オリーズの受賞を望んでいると、アンリが公然とほのめかしたことだ。

「私はケインにこう言ったんです。『君は受賞にふさわしい。受賞する資格があるし、熱心に取り組むことや懸命に努力することも才能なのだと示す模範だ。おめでとう、ハリー・ケイン』と。それに、ワールドカップ以来、私は彼をサー・ハリー・ケインと呼んでいます」。アンリはこう強調し、バイエルンのストライカーを高く評価していることを示した。ケイン自身は、バロンドールの有力候補をめぐるアンリの考えについて、つい先週、まったく気にしていない様子だった。2人がチャンピオンズリーグでのバイエルンとアーセナルの2-2の試合後、アンリが出演するテレビ局CBS Sportsのインタビューで顔を合わせたときのことだ。アンリがケインよりエンバペやオリーズを推す理由を説明すると、ケインは笑顔で「気にしないで」と話に割って入った。

共に司会を務めたケイト・スコットに失礼だった？ ティエリ・アンリが説明

アンリが触れた、月曜日にロンドンで行われたバロンドール授賞式に関する3つ目の話題は、司会を共に務めたケイト・スコットとの冗談が誤解されたことだった。アンリはCBS Sportsで一緒に仕事をしており、スコットをよく知っている。「私がケイトに失礼な態度を取ったと言うのは、やめてください。そんなことは決してしません」とアンリは明言した。

何があったのか。スコットは、元ブラジル代表選手の名を冠し、特に顕著な人道的活動を行ったサッカー選手をたたえるソクラテス賞を紹介する際、発音を間違えた。この賞は最終的に、アーセナルのスター、ブカヨ・サカに贈られた。スコットは「ソクラテス」ではなく「ソクラティス」と言い、アンリが訂正した。その後、アンリはスコットに対して失礼だったと非難された。しかしアンリによれば、これは事前に打ち合わせたジョークだった。

「ケイトもジョークだと知っていました。本人に聞いてみてください。彼女はわざと『ソクラティス』と言い、私が『ソクラテス』と訂正することになっていたんです」。元アーセナルのスターはそう語り、最後に「作り話をするのはやめてください」と強調した。



