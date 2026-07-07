「何事にも限度がある、クリス」…ポルトガルはロナウドを非難。「お前の傲慢さが黄金世代を台無しにした」

2026年W杯でポルトガルが屈辱的に敗退し、クリスティアーノ・ロナウドが再び注目されている。彼は代表引退の時期を自分で決めたいが、メディアの引退要求が高まり、板挟みになっている。

ベスト16でスペインに0-1で敗れ、大会から屈辱的に敗退した。これを受け、ポルトガル紙のコラムニストたちは、かつては敬意から手控えていた辛辣な批判をロナウドに浴びせ始めた。 しかし今回は、期待外れのパフォーマンスを招いた責任を十分に果たしていないとして、ロベルト・マルティネス監督への批判も強まっている。

『アポラ』紙のフランシスコ・ファズ・デ・ミランダ氏はこう述べた。「ロナウド、君を批判したいわけではないが、何事にも限界がある。キャプテンとしての君の時代はすでに長く、ここで終止符を打つべきだ。 ベンチでの交代が必要なら、ピッチ上でも同じだ。ロナウドは退く時だ」

同コラムニストはさらにこう付け加えた。「彼のプライドが、現在好調な選手をベンチに追いやっている。もし90分間ピッチに立つという不健全なこだわりがなければ、この大会はどうなっていたか。それは永遠の謎だ」。

だが、ロナウドは代表引退を明言していない。ミックスゾーンで彼はこう語った。 「このような形でワールドカップを去るのは悲しいが、昨日の記者会見でも言ったように、私は全力を尽くした。心穏やかにここを去る。間違いなく、これが私の最後のワールドカップだった。だが、これからはじっくり考える時間があり、家族と過ごす時間も持てる。性急な決断はしない」。

試合後の姿――孤立し、涙を浮かべた――は、誰もが納得できるものではなかった。新聞『アポロ』は「クリス、その涙は誰のため？」と問いかけ、ポルトガルの“ドン”が自国の敗退より自分の将来を案じていたと示唆した。

また、優勝候補ながら低調だったチームより自分の心情を語った会見も、国益より自己を優先するとの印象を与え、マスコミの反感を強めた。

サウジアラビアのアル・ナセルで5度のバロンドール受賞者を指導したホルヘ・ジェズス監督の後任にはロベルト・マルティネスが就任すると見られるが、ロナウドが「まだ貢献できる」と判断すれば、ジェズス監督は引退を勧めないだろう。これにより、ポルトガルは今後数年にわたるジレンマに直面する。

彼は自発的に引退するのか、それとも新監督が判断するのか。41歳になった今、彼は自国代表の行く末を握っているが、それは彼が望んだ形ではない。尊厳を持って去るか、誰かに去るよう迫られるまで続けるか――その痛ましい二者択一に直面している。

この結果、ポルトガルは黄金世代ながらW杯制覇の好機を逃した。 一方、ロナウドは岐路に立つ： 自ら代表キャリアに幕を閉じ、レガシーを守るか。それとも、生ける伝説を外す勇気のない監督に去就を決められるのを待つのか。その結末は、スペインに屈辱的な敗北を喫したときより痛ましいものになるかもしれない。