2026年W杯でポルトガルが屈辱的に敗退し、クリスティアーノ・ロナウドが再び注目されている。彼は代表引退の時期を自分で決めたいが、メディアの引退圧力も強まっている。

ベスト16でスペインに0-1で敗れ、大会から屈辱的に敗退した。これを受け、ポルトガル紙のコラムニストたちは、かつては敬意から手控えられていたロナウドへの痛烈な批判を開始した。 それでも彼に得点を期待する声もあった。しかし、ロベルト・マルティネス監督は、期待外れのパフォーマンスを続けたスターストライカーを起用し続けた責任を問われている。

紙『アポラ』のフランシスコ・ファズ・デ・ミランダ氏は「ロナウド、君を批判したいわけではないが、何事にも限界がある。君のキャプテンとしての統率には、もう終止符を打つべきだ。 ベンチでの交代が必要なら、ピッチ上でも同じだ。クリスティアーノ・ロナウドが退く時が来た」と語った。

同コラムニストはさらにこう付け加えた。「彼のプライドが、現在好調な選手をベンチに置くことを阻んでいる。もしロナウドが90分間ピッチに立つという不健全なこだわりを捨てていたら、この大会はどうなっていたか。それは永遠の謎だ」。

それでもロナウドは代表引退を明言していない。ミックスゾーンで彼はこう語った。 「このような形でワールドカップを去るのは悲しいが、昨日の記者会見でも言ったように、私は全力を尽くした。心穏やかにここを去る。間違いなく、これが私の最後のワールドカップだった。だが、これからはじっくり考える時間があり、家族と過ごす時間も持てる。性急な決断はしない」。

試合後の涙は孤立を際立たせ、誰もが納得できるものではなかった。新聞『アポラ』は「その涙はポルトガルのためか？」と問いかけ、自国より自身の将来を案じていたと示唆した。

また、優勝候補ながら低調だったチームより自分を強調した試合後のコメントも、ポルトガルメディアには不評だった。メディアは、41歳のスターが依然として国より自己を優先していると見た。

サウジアラビアのアル・ナセルで5度のバロンドール受賞者を指導したホルヘ・ジェズス監督の後任にはロベルト・マルティネスが就任すると見られるが、ロナウドが「まだ貢献できる」と判断すれば、ジェズス監督が引退を勧める可能性は低い。ポルトガルは今後数年にわたり、このジレンマに直面する。

41歳の彼は自国代表の行く末を握るが、望んだ形ではない。自ら引退するか、新監督に退くよう迫られるか、苦渋の選択を迫られている。

この結果、ポルトガルは黄金世代ながら優勝の好機を逃した。 一方、ロナウドは岐路に立つ： 自ら代表キャリアに幕を閉じ、レガシーを守るか。それとも、生ける伝説を外す勇気のない監督に去られるのを待つか。その結末は、スペインに敗れた日よりも痛ましい光景になるかもしれない。