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ガリー・ネヴィルは、マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスに手痛い敗戦を喫したプレミアリーグの一戦で、DFエイデン・ヘヴンが見せた無謀な両足でのタックルを厳しく批判した。この衝撃的なタックルを皮切りに、ユナイテッドにとって散々な午後となった。チームが降格圏のすぐ上にとどまるなか、マイケル・キャリック監督は職を守るための苦闘を強いられている。

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無謀なタックルにネヴィル衝撃

ネヴィルは、マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスに0-3で衝撃的な敗戦を喫したプレミアリーグの試合で危険なタックルを仕掛けたヘヴンを厳しく批判した。試合がまだ無得点だった場面で、若きDFはエヴァニウソンに対し、両足をそろえて無謀なタックルに飛び込んだ。

ヘヴンにとって幸いなことに、ブラジル人FWは身をかわした。この回避がなければ、ユナイテッドの選手は一発退場を命じられていた可能性が高い。主審のジャレッド・ジレットは、このプレーにイエローカードを提示した。それでも、解説を務めていたネヴィルは、その異様なタックルに強い危機感を示した。

1984年以来見たことのないタックルの仕方

ネヴィルは、荒々しい飛び込みへの評価に容赦がなかった。あのような判断をしながらピッチに残れたのは、DFにとって非常に幸運だったと強調した。

「ボーンマスの選手が避けてくれたから助かった。両足をそろえて飛び込んでいる」とネヴィルは『スカイスポーツ』の中継で語った。「彼が飛びのいてくれてよかった。あんなタックルの仕方は、もう見られないからね」

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「何をしているんだ？ 若いのは分かるが、あれはタックルとは言えない。ボーンマスの選手が避けてくれて、彼は本当に運がよかった。接触がなかったからイエローカードだけで済んだが、二度とやってはいけない。あんなタックルは1984年以来見たことがない！」

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ボーンマス、守備のミスを逃さず

ボーンマスは、そのプレーで得たフリーキックをすぐさま得点につなげて先制した。ジャスティン・クライファートの絶好のクロスをラヤンが押し込み、ユナイテッドの苦境を深めた。

アウェーのボーンマスは、そのわずか5分後にリードを2点に広げた。アドリアン・トリュフェールがレニー・ヨロのスリップを見逃さず、マーカス・タバーニアが無人のゴールにボールを流し込んだ。その後、後半終盤にエヴァニウソンが決め、3-0の勝利を確実にした。

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キャリック、続投を懸けた戦いへ

この大敗により、キャリック監督は職を守るための戦いを強いられている。マンチェスター・ユナイテッドは今季、同監督の下で開幕から12試合を戦い、わずか2勝にとどまる。この低調な成績でプレミアリーグの順位表では16位に沈み、降格圏との差はわずか1ポイント。一方、ボーンマスは連勝で13位に浮上した。ユナイテッドは今週末、チェルシーと対戦するため、難しい一戦が待つスタンフォード・ブリッジへの遠征に備えなければならない。