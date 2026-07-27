先週水曜日、ブラジルで行われた女子フットサルの試合が、凄惨な暴力の場面へと一変した。アス・ヘジーニャスの選手が完全に自制心を失い、地面に倒れている対戦相手の頭部を2度蹴りつけ、さらに止めに入ろうとした別の選手を殴打した。これを受けてブラジルフットサル連盟は、この選手に5年間の出場停止処分を科し、所属クラブをリーグから除外した。

ブラジルフットサル連盟によると、規律委員会は先週金曜日に決定を下し、当該選手に5年間の出場停止処分を科すとともに、アス・ヘジーニャスを今季のフォルタレザ市選手権から除外した。これはブラジルの女子フットサル史上、選手に科された処分としては最も厳しいものとなった。

残忍な暴行

この凄惨な事件は、フォルタレザ市選手権の開幕戦の後半に発生した。プロジェット・アール・ジー・ジェイ・スポルチ・フェミニーノが1-0でリードしていた際、当該選手はファウルを犯した後、地面に倒れていた対戦相手の頭部を2度蹴りつけ、さらに暴行を止めようと割って入った別の選手の顔面を殴打した。

拡散された映像はピッチ上での過剰な暴力を映し出しており、これを受けて審判は暴行直後に試合を即座に中断した。被害者2人は治療のため病院へ搬送されたが、初期の医療報告によれば重傷は負っていない。

刑事捜査

スポーツ上の処分に加え、当該選手はセアラ州の地元警察による捜査を受けている。検察当局は、可能な限り早期に選手の行為の責任を問うべく捜査を注視しており、暴行および傷害の容疑で刑事訴追が行われる可能性を示唆している。