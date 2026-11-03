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インテルのFWマルクス・テュラムは、ミラノダービーでの敗戦後にロッカールーム内の問題を認めたチームのリーダー格、ニコロ・バレッラとアレッサンドロ・バストーニを支持した。テュラムは、試合への臨み方が悪かったと認めることが、インテルの調子を立て直すために不可欠だと強調した。

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ダービー敗戦後、テュラムもチーム内の懸念に同調

インテルのFWマルクス・テュラムが、火曜日に行われるフェイエノールトとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、デ・カイプでメディアの取材に応じた。フランス代表FWは、ミランに1-3で敗れた後にチームメイトのニコロ・バレッラとアレッサンドロ・バストーニが公に示した見解に同意した。

テュラムは、シャフタール戦で10人となりながら勝利した際に見せた闘志こそ、今後も求められる水準だと強調した。

そして、その激しさをすべての大会で発揮するようチームメイトに求めた。

テュラム、試合への入り方にある問題と正直に向き合うよう要求

インテルの最近の不安定な戦いぶりについて、テュラムは、チームが試合序盤の苦戦と正面から向き合わなければならないと主張した。「それを認識し、問題を受け止め、それから修正する必要がある。何も起きていないふりをしても役には立たない」と、きっぱり語った。

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「僕たちは全員それを理解したと思う。これからは可能な限り良い形で試合に臨める」

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チームをけん引する2人の発言については、「同意する。2人はリーダーで、チームをよく知っている。僕も同意するしかない」と付け加えた。

ラウタロ不在時のリーダーシップをめぐり、テュラムがチームメイトを擁護

テュラムは、主将ラウタロ・マルティネスがピッチにいないとインテルにはリーダーシップが欠ける、という見方を否定した。「誰がそう言っているの？ 僕はそう思わない。みんなそれぞれの個性で自分を表現している」と説明した。

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「ラウタロが何をしているかは見えるだろう。でも、ほかの選手たちもとてもうまくやっている。外からは見えなくても、僕たちは分かっている」

自身の戦術的な役割については、「高い位置からプレスをかけられる時もあれば、待たなければならない時もある。ストライカーとして、適切なタイミングを選ばなければならない」と語った。

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インテル、チャンピオンズリーグで重要な勢いをつかめるか

インテルがロッテルダムで勝ち点3を狙う一戦で、テュラムは最前線を担う見込みだ。

厳しい試合日程の中でも、フランス人FWは多くの試合に出場し続けることを望んでいる。

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インテルはデ・カイプで、欧州での戦いを好転させることに集中している。