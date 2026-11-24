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FWカルロス・エスピのかつての指導者2人が、レアル・マドリーでの活躍を支える特長を明かした。勇気と自信、そしてチャンスをものにする力は幼い頃から際立っていたという。

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ラジオ・マルカの番組「ラ・トリブ」は、エスピを最初期に指導したハビ・トゥル氏とパスク・ドミンゴ氏をゲストに迎え、若きストライカーの原点を振り返るとともに、現在のレアル・マドリーでのパフォーマンスを分析した。

カルロス・エスピのレアル・マドリーでの鮮烈な台頭は、今シーズン序盤にジョゼ・モウリーニョ監督が収めた最大の成功の一つとされている。わずか81分の出場で、決定的な4ゴールを記録しているのだ。

タベルネスのプレジュニア年代で2シーズンにわたりエスピを指導したトゥル氏は、当時の思い出を振り返り、幼い頃から並外れた勇気を備えていたと語った。

「いつもボールと一緒だった。ほとんど生まれた時からね。まだ小さかったが、大きな勇気とはっきりとした力強さを持っていて、何も恐れていなかった」

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最初の指導者であるトゥル氏は、レアル・マドリー移籍が周囲を驚かせたことを認め、表に出ることなく移籍をまとめ上げた家族の働きを称えた。

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「誰も何も知らなかった。家族が完全に秘密にしていたんだ。それはうれしいことだった。彼にとって最高の場所だからね」

さらに、与えられたチャンスをものにするストライカーの力を称賛し、こう続けた。「どのチームでプレーしても、彼は常に周囲の期待を上回ってきた」

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エスピが指導者を救った日

一方、現在レアル・ムルシアでU-19チームを率いるドミンゴ氏は、アルシラ時代のエピソードを明かした。自身の進退に大きなプレッシャーがかかっていた時期に、エスピをユースCからユースBへ引き上げることを決断したという。

「試合に負ければアルシラでの仕事は終わりだと分かっていた。そこでカルロスを引き上げることにしたら、彼が何ゴールも決めて、チームもスタッフもまとめて救ってくれた。それからあらゆるクラブが彼に注目するようになった」

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「カルロスの父親のフアンホが言うように、あの日すべてが始まったんだ」

ドミンゴ氏はまた、出場時間が限られる状況にも対応できるストライカーの精神的な強さを称賛し、レアル・マドリーのファンにメッセージを送った。

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「レアル・マドリーのファンは、まだカルロスを100％知ったわけではない」

エンバペとの共存は可能か

ドミンゴ氏は、エスピとキリアン・エンバペがレアル・マドリーの攻撃陣で共にプレーすることに何の障害もないとみており、若きストライカーのスタイルはフランス人スターの隣でプレーするのに適していると強調した。

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「エンバペとカルロスが揃って先発する姿を見たい。私の考えでは、もちろん2人は一緒にプレーできる」

ドミンゴ氏は、ポルトガル人指揮官がそのパフォーマンスに報い、エンバペと並ぶ先発のチャンスを若きストライカーに与えると確信している。

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最後にこう締めくくった。「カルロスはチャンスを得たとき、それをものにしてきた。このチャンスは必ず巡ってくるはずだし、モウリーニョが与えてくれると確信している」