ドイツ代表FWは水曜日の3-2の勝利で90分フル出場を許されたが、強い印象は残せなかった。リーグ開幕戦のリヴァプール戦（2-2）では、新生マグパイズを率いるマティアス・ヤイスレ監督は、このアタッカーをベンチに置いていた。

シュツットガルトから7000万ユーロで移籍した後、昨季序盤は好スタートを切っていたヴォルテマーデだが、エディ・ハウ監督の下では苦しいシーズンを過ごし、一時は中盤で起用されることさえあった。 すでにシーズン終盤には、マグパイズがこの高額補強を再び手放したがっているとの憶測も浮上していた。それでもヴォルテマーデはここまで残留しているが、今回も自らを後押しする材料はほとんど示せなかった。

「他の選手たちが良いパスを受けていた一方で、ドイツ代表選手には何ひとつかみ合わなかった」と、ニューカッスルの地元紙Chronicleは総括した。「痛みを伴う場所へ入っていこうとする意志の欠如は懸念材料だ」と同紙は付け加えた。多くの運動量とプレッシングを求めるヤイスレのプレースタイルも、コンビネーションの中で生きたいタイプの攻撃的選手であるヴォルテマーデには、どうやらあまり向いていないようだ。

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「こう言うのは好きじゃないが、ニック・ヴォルテマーデはイングランドのフットボール向きではない」と、ニューカッスルのファンがSport Bibleによると投稿した。「彼を売る時が来た」と続け、「単純に彼にはうまくいっていないのが分かる」とした。別のマグパイズサポーターも「申し訳ないが、ヴォルテマーデは売らなければならない」と付け加えた。

1年前にクラブが彼に大金を支払っていたことが、ニューカッスルにとって事態をさらに簡単ではなくしている。「損失は受け入れて、ヴォルテマーデはどんな金額でも売るか、交換に出すか、レンタルに出すべきだ」と、さらに別のファンはドイツ人FWにもう十分見切りをつけていた。

ヤイスレはニューカッスルでヴォルテマーデを重用、ホーネスにまで電話

24歳はここ数週間、ボルシア・ドルトムントやRBライプツィヒと緩やかに結び付けられてきたが、移籍に関する具体的な話し合いは今のところおそらく存在しない。昨季のニューカッスルでは公式戦51試合で11ゴール5アシストを記録した。

ファンのヴォルテマーデへの失望が広がる一方で、Sport Bildは最近、ヤイスレ監督がなおもこのドイツ代表FWを重要なピースと見ていると伝えた。それによればヤイスレはヴォルテマーデに対し、前任のエディ・ハウとは異なり、センターフォワードまたはセカンドトップという本人の好むポジションで明確に見ていると保証したという。内部でも同じドイツ人として彼を強く後押しし、全体として期待外れに終わったニューカッスルでの初年度を一刻も早く切り替え、前を向くよう明確な方向性を示しているという。

ヴォルテマーデを再び軌道に乗せるため、ヤイスレはシュツットガルトのセバスティアン・ヘーネスにまで電話をかけたとされる。ストライカーはVfBで彼の下、非常に成功を収めていた。この会話の中でヤイスレは新戦力に関する重要な情報をすべて集め、Sport Bildによれば元シュツットガルトの選手にとってのベストポジションをヘーネスに尋ねたほか、ヴォルテマーデがピッチ外で何を大切にしているのかも知りたがったという。