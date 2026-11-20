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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍に必要なFIFAの承認を待つ若手JJ・ガブリエルについて、コメントを控えた。自身が日々指導する選手だけに集中していると明言した。

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モウリーニョ、JJ・ガブリエルへの質問に答えず

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、JJ・ガブリエルについての見解を示さなかった。若手選手の状況を問われたが、コメントを控えた。ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッドからの移籍に必要なFIFAの承認を待ちながら、マドリードで練習を続けている。

モウリーニョ監督は簡潔かつ明確に答え、日々指導する選手と、現在は指導していない選手をはっきりと区別した。承認待ちの移籍について、時期の見通しや評価は示さなかった。

目を向けるのは日々指導する選手

モウリーニョ監督は、練習場で毎日指導する選手との間にこそ、つながりが生まれると説明した。日々一緒に仕事をする関係になければ、公に見解を述べる理由はないという。

モウリーニョ監督は「何も言うことはない。何の思い入れもない」と語った。「思い入れがあるのは自分の選手たち、毎日一緒に仕事をし、自分が起用できる選手たちだ。私と一緒に仕事をしていない選手には、何の思い入れもない」

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選手層の構築が求められる現実

モウリーニョ監督の姿勢には、過密日程を戦う中で、すでに起用できる選手たちのマネジメントに注力する考えが表れている。レアル・マドリーがラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、国内カップ戦を並行して戦う中、外部の選手の移籍に関する話よりも、日々の試合への準備が優先される。

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同監督は、チーム外の話題に気を取られるのではなく、多くの選択肢を備えた選手層を築く重要性を繰り返し強調してきた。移籍に関する書類手続きと承認が別の場所で完了するまでは、現在のチームの選手たちに目を向ける。

FIFAの承認待ち

JJ・ガブリエルは、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍についてFIFAの最終承認を待ちながら、マドリードで練習を続けている。クラブでの正式な立場を得ることも、レアル・マドリーの体制に加わることも、この規定上の承認が下りるかどうかにかかっている。

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その間も、モウリーニョ監督とスタッフはピッチ上で次の試合に向けた準備を進めている。