「何としても勝利を」――蘇寧傘下のインテルが、持続不可能な巨額の資金を投じて栄光を追い求める

成長から経営管理へ

2024年5月22日、インテルナツィオナーレ・ミラノの所有権はオークツリー・キャピタル・マネジメントへ移った。これにより、インテルはライバルA.C.ミランの足跡をたどることとなった。注目すべきはピッチではなく役員室での展開だ。 2019年にエリオット・マネジメントに買収されたACミランは経営再建に成功。インテルも今、再建の第一歩を踏み出した。

オークションも記者会見もホワイトナイトもなかった。ただ、満期を迎え返済不能となった融資があっただけだ。 2016年にモラッティとトヒールから68.55%の株式を2億7000万ユーロで取得した蘇寧は、その3年前、年利12%でオークツリーから2億7500万ユーロを借りていた。2024年までに未払い残高は3億9500万ユーロに膨れ上がった。

返済できずクレジット・イベントが発生した。

この結果、クラブはオークツリーに譲渡された。運用資産（AUM）が1,920億ドルを超える米系クレジットファンドが、突如として欧州サッカーの主要資産を掌握した形だ。*

*オークツリーはインテル株99.6%を継承し、管財人売却で少数株主ライオンロックの31.0%も取得した。

この出来事は、クラブがピッチ上のパフォーマンスを維持するために持続不可能な債務に依存すると、最終的に所有権が債権者に移ることを示した。また、オークツリーによる買収と、以前エリオットがACミランで行ったのと同じ手法は、サッカー界のディストレスト・アセットが持つ価値創造の可能性を改めて示した。

ミラノ・ミニシリーズ第3弾では、インテル買収の背景と、その後のオークツリーの動きを追います。

蘇寧買収前：危うい遺産

2016年6月、蘇寧が過半数の株式を取得した時点ですでに、クラブは長年の財政・競技両面の衰退を抱えていた。 1995～2013年のモラッティ家時代は、多額の資金投入と2009/10シーズンの3冠達成が象徴的だったが、その成功は巨額の損失とモラッティ家の補填によって支えられていた。

リーグ戦での不振と財務圧力が高まる中、2013年にインドネシアの実業家エリック・トヒルが支配権を取得。報道では約2億5000万ユーロで70％の株式を購入し、クラブの総評価額は約3億5000万ユーロと推定された。 当時フォーブスはインテルの価値を世界14位と評価。モラッティ体制の財政・競技面の限界が顕著だったため、トヒルの登場はサポーターに歓迎された。

トヒルの在任期間は、インテルが家族経営から商業志向の強いクラブへ転換するきっかけとなった。 財務再建、経営の専門化、アジア市場を中心としたグローバル展開が急務だった。当時、約1億8000万ユーロの負債借り換えも実施。企業的なガバナンスが整ったものの、戦績は安定せず、マッツァーリ、マンチーニ体制下の3シーズンは5位、8位、4位にとどまった。

結果として彼は将来のオーナーに向けた組織・財務基盤を築いたが、構造的な弱さは残った。インテルの商業価値は欧州トップや国内のユヴェントスに及ばなかった。 2015/16シーズンのコア収益（選手移籍収入を除く）は約1億8000万ユーロで、ユヴェントスの3億8800万ユーロを大きく下回った。CL収入、スタジアム所有権、確固たる商業勢力も不足していた。それでもインターは、財務状態以上に世界的に認知されたブランド力を保持していた。

こうした制約下でも競争力を維持するため、インテルはファイナンシャル・エンジニアリングに活路を求め始めた。 2014年にはメディア権やスポンサー収入などを管理する特別目的会社（SPV）「インテル・メディア＆コミュニケーション」を設立。クラブはブランドを約1億3900万ユーロでこのSPVへ移管し、巨額の会計上利益を計上して営業損失を約3300万ユーロの黒字へ転換した。

さらに、このSPVは後にインテル・ミラノの債券プログラムの担保基盤となり、クラブの財務構造を数年で根本的に変えた。この取引は、その後のオーナー体制下でも続いた傾向を反映していた。つまり、将来の収益を現金化して現在の財政難を解決するという傾向である。2014年の再編がその原型であり、その後の債券発行はその拡大版だった。

蘇寧グループが参入した時点ですでに、インテルは継続的な株主支援、会計最適化、将来収益の証券化に依存する体質にあった。その後、レバレッジはさらに高まり、構造的な依存関係が始まっていた。

蘇寧の賭け

2016年6月6日、蘇寧控股の張近東が約2億7000万ユーロでインテル株式68.6%を取得。クラブ価値は約3億9000万ユーロと評価され、トヒル時代は幕を閉じた。 8年後、蘇寧が支配権を失った際、その持分は帳簿上で1億4800万ユーロまで減額されたと報じられた。この評価額の違いが蘇寧時代の矛盾を象徴する。数億ユーロを投じてスポーツ面で成功し、国内制覇やチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしても、財務はむしろ脆弱化し、持続可能性を失った。

蘇寧は当初から、積極補強でインテルを国内・欧州の頂点へ戻す戦略だった。現代サッカーでは、最も投資するクラブが最も勝つという論理だ。ピッチでは成果が出た。2019年、アントニオ・コンテ監督が就任し、初年度2位、2020/21シーズンにはモウリーニョ時代以来のスクデットをもたらした。 優勝したチームはロメル・ルカク、アクラフ・ハキミ、クリスティアン・エリクセン、アルトゥーロ・ビダルなどを高額で一気に補強し、財政再建より即戦力優先の姿勢を鮮明にした。

しかし財務面では不均衡が顕著だった。2016～2021年の収入は2億4100万ユーロから3億5400万ユーロ（+51％）と伸びたが、人件費は1億2400万ユーロから2億6200万ユーロ（+110％）と急増した。選手コスト比率は年々悪化した。 UEFAの持続可能ライン70％を大きく上回った。

*UEFAの比率に基づき、過去3年間の平均純移籍利益を用いて算出。2019年および2020年の数値はデータ欠落のため修正済み。

Cleats and Cashflows

図1は、2019～2024年度のコア収益（選手売買除く）、給与、UEFA選手登録比率を示す。

結論は明らかだった。インテルは財政的に持続可能なクラブではなかった。チャンピオンズリーグ並みの高給を、収益が支えきれていない構造的な問題が目立っていた。

蘇寧（Suning）時代の3つの構造的要因は、後に核心となるため特に重要である。

第1に、新型コロナウイルスによる打撃だ。2019/20から2020/21シーズンにかけて約1億2100万ユーロの収益を失ったと報じられている。内訳は試合日収入約8300万ユーロ、商業活動約2000万ユーロ、放送権約1800万ユーロ。パンデミックが財政問題を直接引き起こしたわけではないが、確実に加速させた。 2020/21シーズン終了時点の累積損失は4億5000万ユーロ超、人件費は収益の約4分の3に達した。CL出場と満員のスタジアムが不可欠だったが、パンデミックはその両方を奪った。

2つ目は中国スポンサーシップの崩壊だ。2018/19シーズンは商業収益約1億6000万ユーロのうち、約9700万ユーロが中国契約（多くは蘇寧関連）に依存していた。

2019/20には1億500万ユーロに落ち込み、その後も9,500万〜1億2,000万ユーロで推移。2022/23以降回復したものの、2023/24もピークには及ばなかった。

この衰退はインテルだけの問題ではなかった。中国資本のサッカー界からの撤退という、より広範な流れの一部だった。 李勇紅のACミラン所有権を揺るがした同じ力が、インテルを取り巻く環境も再構築し始めた。長年にわたり中国資本は欧州クラブや中国スーパーリーグに流入してきたが、政府は投機的な海外支出とサッカー関連の過剰支出を抑制し始めた。中国のクラブがオスカルやハルクに破格の年俸を払える時代は終わりを迎えつつあった。

この流れは、蘇寧が作り上げたインテルの商業エコシステムを弱体化させた。2022/23シーズンには、そのモデルがさらに崩壊。8500万ユーロのユニフォームスポンサー契約を結んだDigitalBitsが支払不能に陥り、インテルは年間約1100万ユーロのパラマウント＋との緊急契約へ切り替えた。 さらに、中国スポンサーとの契約で6100万ユーロの債権を償却した。

結果として、商業収益基盤は不安定で脆弱なものとなり、高騰する人件費を支えるどころか新たなリスク要因となった。

Cleats and Cashflows

図2：インテルの商業収益、売掛金減損、特別損益の推移（2016～2018年の詳細が未入手のため2019～2024年を対象）。

3つ目の要因は、インテルが選手移籍に依存し始めたことだ。蘇寧グループ時代は、営業利益より選手売却益に頼る傾向が強まった。 2021/22年度は選手売却益約1億500万ユーロを計上し、営業損失約2億200万ユーロを穴埋めした。ルカク売却で約6700万ユーロ、ハキミで約3400万ユーロ、オナナで約4200万ユーロの利益を得た。 この期間の移籍利益の大半は数名のスター選手の売却によるものであり、継続的な収益源ではなく、営業赤字を補うための単発的な放出に過ぎなかった。

Cleats and Cashflows

図3：インテルにおける選手売却益と営業利益の推移（2019～2024年度）。

チャンピオンズリーグ級の給与総額

蘇寧の戦略は、競技成績の向上で収益が増え、スポンサー契約が強化され、商業価値が高まり、最終的に財務的持続可能性につながるとの一般的な前提に基づくものだった。しかし、コスト上昇は常に収益成長を上回った。

結果として、2016～2024年の蘇寧体制8年間で計約6億9600万ユーロの税引前損失を計上した。

Cleats and Cashflows

図4：インテル・ミラノの年間・累積税引前利益の推移。

運営と競争力を維持し、チームへ資金を提供するため、クラブは負債や外部資金への依存を高めた。社債、株主貸付、銀行融資を含む総金融負債と純金融負債の推移はおおむね以下のとおり：





Cleats and Cashflows

図5は総金融負債と純金融負債の推移を示す。

2020年代初頭にタイトルを獲得できるチームに再建したが、その陰では負債の借り換えや将来の収益への依存が拡大していた。そこで疑問が生じる。損失が膨らみレバレッジが高まる中で、蘇寧（Suning）はなぜ長く支配権を維持できたのか。

答えは、証券化債券の発行など、高度な資金調達手法＝ファイナンシャル・エンジニアリングにある。詳細は次回説明する。



