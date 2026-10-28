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ティエリ・アンリが、SNSで相次ぐ批判を受け、先日のバロンドール授賞式での自身の司会ぶりを強く擁護した。アーセナルとフランス代表のレジェンドは、ラミン・ヤマルや共同司会者のケイト・スコットとのやり取りを巡って視聴者の意見が分かれ、複数の論争の渦中に立たされた。

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アンリ、ラミン・ヤマルへの冗談について説明

伝説的な元ストライカーであるアンリは、CBSスポーツの同僚スコットとともにステージに立った華やかな式典で、鋭い発言を重ね、注目を集めた。特に話題となったのが、若手選手に贈られる賞をまたしても受賞したバルセロナの新星ヤマルとのやり取りだ。アンリはステージ上で「これで3度目だよね？ でも、本当に獲りたかったのはこの賞かな？」と10代のヤマルをからかった。この発言に会場の観客からは驚きの声が上がり、晴れ舞台に立つ新星の自信をくじこうとしたのではないかとの見方が広がった。

しかしアンリはすぐに真意を説明し、スペイン代表のヤマルに失礼な態度を取ったとの見方を否定した。発言は軽い冗談のつもりだったと強調し、ピッチ上で発揮される若手選手の類まれな才能を今も大いに称賛していると述べた。

元ワールドカップ優勝者のアンリは水曜日、自身のSNSに投稿した動画で、バルセロナのウインガーについて誤解を解こうとした。「私はラミン・ヤマルの大ファンだ。彼の自信をくじこうとしたわけでは全くない。あの冗談が気に入らなかったというなら、それは理解できる。でも、そういうことにはしないでほしい。彼はお金を払ってでも見たい選手の一人だ。大好きなんだ」とアンリは語った。

ケイト・スコットとのやり取りにも釈明

ヤマルとのやり取りだけでなく、アンリは授賞式中にスコットによるブラジルのレジェンド、ソクラテスの名前の発音を訂正したことで、彼女への接し方にも批判を受けた。49歳のアンリは、アーセナルのFWブカヨ・サカが人道支援や慈善活動を評価されてソクラテス賞を授与される直前のやり取りについて、スコット自身も冗談に加わっていたと反論した。

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「冗談が気に入らなかったのは分かる。でも、私がケイトに失礼なことをしたと言うのはやめてほしい」とアンリは述べた。「私は絶対にそんなことはしない。本人に聞いてもらってもいい。彼女も一緒に冗談を言っていたんだ。彼女はわざと『ソク』と言い、私も『ソク』と言った。だから、話を作り上げるのはやめてほしい」

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ハリー・ケインよりムバッペを支持した理由

アンリを巡る議論は、共同司会者や若手選手とのやり取りにとどまらなかった。主要賞について、ハリー・ケインよりキリアン・ムバッペに受賞してほしいと公言したことにも説明を迫られた。最終的にはケインがトロフィーを手にし、イングランド人受賞者が長く出ていなかった状況に終止符を打ったが、アンリは式典当日、同胞を応援していたと認めていた。

「私はフランス人だから、同胞を後押しし、応援するつもりだった」とアンリは説明した。「私は［ケインに］こう言った。『あなたは受賞にふさわしい。受賞するだけのことをしてきた。努力する姿勢も才能であり、懸命に取り組むことも才能だと示している』と。ハリー・ケイン、おめでとう。私はワールドカップ以来、彼を『サー・ハリー・ケイン』と呼んでいる。だから皆さん、落ち着いて、落ち着いてほしい。私はハリー・ケインもラミン・ヤマルも大好きだし、ケイトに失礼なこともしていない。彼女も一緒に冗談を言っていたんだ」

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ケイン、イングランド勢のバロンドール25年間の空白に終止符

ケインは自身初のバロンドールを獲得した。イングランド勢にとっては、マイケル・オーウェンが最後に受賞した2001年以来、待ち続けた栄誉だ。ケインはバイエルン・ミュンヘンで並外れたシーズンを送り、国内2冠と欧州ゴールデンシューを手にした。さらに、ドイツの名門をチャンピオンズリーグ準決勝に導き、イングランド代表のキャプテンとしてワールドカップ3位にも貢献した。