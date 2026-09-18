スペイン紙『Marca』のインタビューで、ケインは将来的にラ・リーガでプレーする可能性を完全には否定しなかった。「ご存じの通り、フットボールでは何だって起こり得る。何も除外はしないが、今この瞬間は、すでに話したように、ドイツでとても幸せだ」

さらに、このイングランド代表FWは、過去にスペイン移籍のチャンスがいくつかあったことも明かした。「明確な可能性とは言わないが、これまでにいくつかの話し合いはあった」と33歳は語った。

また、スペイン1部リーグに対して大きな敬意しか感じていないとも述べた。「バルセロナ、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリーは世界最大級のクラブだ。僕はロナウドやメッシ、その他のフットボールスターたちを見て育った。これらのチームに非常に大きな敬意を抱いている」とケインは説明した。今夏には、バルサが関心を示しているという緩やかなうわさがあり、ケインがロベルト・レヴァンドフスキの後継候補だとされていた。

このFWは2027年までバイエルンと契約を結んでいるが、ここ数週間から数カ月にかけて、選手とクラブの双方が、今後もこの協力関係を継続したい考えを繰り返し強調してきた。ケインはすでに、「かなり良い感じだ」と説明していた。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、「契約延長を妨げるものが何なのか、私には分からない」と話している。

報道によれば、現時点では詳細な条件設定がまだまとまっていないようだ。ミュンヘン側は契約を2年間延長して2029年までとすることを望んでいる一方で、ケインは2030年までのさらに1シーズンのオプションを盛り込むことを希望しているという。

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ハリー・ケインはいつバイエルン・ミュンヘンとの契約を延長するのか？

33歳の本人も最近、早期合意への期待をやや冷ましていた。「来週や再来週のうちに片付くとは思っていない」と、ケインはチャンピオンズリーグでのFKボデ／グリムト戦5-0（0-0）勝利後に語り、「でも、今後1〜2カ月のうちに、僕たちが望むところまでたどり着ければと思っている」と続けた。

いずれにせよ、自分の中で期限は設けていないが、交渉は引き続き「うまく進んでいる」とケインは述べた。本人は「とても落ち着いている」状態で、競技面に集中しているという。「みんな落ち着いていていい。すべて順調だ」とケインは語った。「僕はとても幸せだ」