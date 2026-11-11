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レアル・マドリーの若手エンドリッキは、サンティアゴ・ベルナベウで継続的な出場機会を得られていないことを受け、1月の移籍市場を前に自身の去就が依然として不透明だと認めた。リヨンへの期限付き移籍で成果を上げたブラジルの逸材は、欧州トップレベルのサッカーでのプレッシャーに向き合いながら、自身の成長に集中し続けている。

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1月の移籍を巡る不透明な状況

エンドリッキが、マドリードでの自身の将来を巡って高まる憶測に言及し、1月の移籍市場が閉まった後にどこでプレーしているかは分からないと認めた。20歳のFWは今季、スペインの首都で継続的な出場時間を得られておらず、成長のために一時的にチームを離れる可能性が取り沙汰されている。ピッチ上での役割は限られているものの、日本、シンガポールとの親善試合を控えるカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表では、引き続き重要な存在だ。

「1月に何が起こるかは分からない。すべては神の手に委ねられている」と元パルメイラスのスター選手は語った。発言を伝えたのは『ランス』だ。「自分のキャリアにとって最善を尽くせるよう、神に心の平穏を祈っている。起こることは起こると思う。何があっても地に足をつけ、エンドリッキ個人のためではなく、選手としてのエンドリッキのために最善を尽くし続ける」

ポジション争いに臨む覚悟

エンドリッキはスペインの首都での生活への愛着を改めて示し、マドリードに完全になじんでいると強調した。一方で、ブラジルの若き才能は、自身のキャリアを「前進させるためにあらゆることをする」と明言している。自身の成長について慌てておらず、成功をつかむために極端な手段を取る必要はないと強調。今、何よりも望んでいるのは、ピッチに戻ってサッカーをすることだ。

「そんなふうに飛び出して、崖から身を投げる必要があるわけじゃない。まだ20歳だから。これからどうなるかを見極める必要があるし、ただプレーしたい。ただ幸せでいたいし、チームメートを助け、ゴールを決め、アシストをしたい。リヨンでできたように」と語った。

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ジョゼ・モウリーニョとの関係

出場時間は限られているものの、エンドリッキは現在ベルナベウで指揮を執るジョゼ・モウリーニョを称賛した。ブラジル人FWによれば、ポルトガル人指揮官は自身の様子を個人的に気にかけており、それがマドリードでの生活に慣れる助けになったという。若きストライカーはモウリーニョとの人間的なつながりを大切にしており、2人の会話は戦術やサッカーの話題にとどまらないことが多いと明かした。

「モウリーニョは本当に信頼できる人だ。毎日僕のところに来て話し、調子はどうかと聞いてくれる。でも、サッカーの話ではない。いつも僕の生活や私生活についてだ。それをとても大切に思っている。僕のところに来て話しかけ、温かく迎えてくれた最初の監督の一人だから。本当に感謝している」とエンドリッキは語った。

かつての幸福を再び求めて

エンドリッキが出場時間を求める背景には、自分の力を存分に発揮できていると感じた過去の経験がある。リヨン時代を懐かしそうに振り返り、継続的に試合に出るリズムが精神的な充実とパフォーマンスに欠かせないことを示唆した。自身ほどの能力を持つ選手にとって、ベンチで過ごすことは慣れない、もどかしい経験だ。それが今後の進路について率直に語ることにもつながっている。「間違いなく、人生で起きた最高の出来事の一つだった。一番幸せだった時期だ」と振り返った。