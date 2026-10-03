ドイツ代表のユニフォームを着れば現在輝きを放っているこの攻撃の主役だが、リヴァプールではしばしば高い期待に応えられていない。この点はプレミアリーグの専門家たちも気にかけている。「信じられない。サッカーにはいくつかの謎がある。ハンドのルール――あれはもう二度と理解できないだろう。そして2つ目は、リヴァプールでフロリアン・ヴィルツに何が起きているのかだ」と、元フランクフルトのヤン・オーゲ・フィヨルトフト氏はESPN FCで疑問を投げかけた。

ノルウェー人の同氏は、ヴィルツの振る舞いの違いを強調した。「彼がああやってプレーしているのを見ると……ボディーランゲージが違うし、強度も違う。エネルギーも違う。つまり、何が起きているのかを突き止めなければならない。なぜリヴァプールで結果を出せないのか、私たちには分からない」

元チェルシー選手「ドイツ代表では別の選手だ」

元チェルシーのクレイグ・バーリー氏も、DFBユニフォームを着たヴィルツとリヴァプールでのヴィルツには明確な違いがあると見ている。「彼はドイツ代表では別の選手だ。［...］代表では自信に満ちた様子でプレーしている。単純に、ずっと自分が心地よく感じられる環境にいるように見える」とバーリー氏は説明した。

55歳の同氏は、イングランドでの世間の圧力も大きな役割を果たしていると推測している。「彼はそうした細かな皮肉をすべて耳にしている。フロリアン・ヴィルツは良くないプレーをしている。彼は失敗作になる、とね」 ヴィルツはDFBチームでは中心選手の1人である一方、リヴァプールでは明らかに苦しんでいるという。バーリー氏はそれを典型的な状況だと表現する。「自信に満ちた選手がドイツ代表としてピッチに立ち、リヴァプールに戻ると神経質なプレーをしてしまう」

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イングランドでは、ヴィルツは2025年夏に移籍金1億2500万ユーロでレヴァークーゼンから移籍して以来、ほぼ一貫して批判にさらされている。 レッズでの公式戦55試合で、23歳の成績はここまでわずか7得点11アシスト。多くの専門家やファンにとって失望の残る数字だ。今季もなお、ヴィルツはクラブでの初ゴールを待っている。

その一方で、代表のユニフォームでは現在明らかに好調だ。セルビア戦での力強いパフォーマンスの後、ヴィルツは日曜日のギリシャ戦で初めてキャプテンとしてDFBイレブンをピッチに導く見通しとなっている。