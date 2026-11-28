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大胆すぎる乱入だが、警備員はどこにいたのか？ポーランド2部の試合で、電動キックボードに乗った乱入者をめぐる奇妙な出来事が起きた。

騒動が起きたのは金曜夜、スタル・スタロヴァ・ヴォラがレギア・ワルシャワのセカンドチームを3-2とリードして迎えたアディショナルタイムだった。テレビ映像には、男性が誰にも止められずに電動キックボードでピッチを走っているように見える様子が映っている。警備員が男性を取り押さえようとする間、試合は中断を余儀なくされた。

「今、スタロヴァ・ヴォラのピッチで非常に珍しい光景が繰り広げられています。どう捉えればいいのか分かりません。私には、これまで見たことのないようなファンの乱入に思えます。それも電動キックボードに乗っているんです。こんなことはおそらく前例がないでしょう」と『PZPN+』のアダム・デリマトも驚きを隠せなかった。

幸い、当局が乱入者をピッチから退去させた後、試合は再開された。観客の男性がその後逮捕されたかどうかは分かっていない。テレビ映像には、男性がどのようにピッチを後にしたかも映っていなかった。また、乱入者に対する処分の可能性についても、当初は詳しい情報がなかった。

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試合はスタル・スタロヴァ・ヴォラが3-2で勝利した。レギアが前半を2-0とリードして終えたものの、マチェイ・シリヴァ、ヤクブ・イェレン、マクシミリアン・ヘベルのゴールでホームチームが逆転した。