「何が起きたのか理解できない！」ペジェグリーニが怒りを爆発させ、バルセロナ戦の主審を批判

レアル・ベティスを率いるチリ人監督マヌエル・ペジェグリーニが、リーガ・エスパニョーラ第9節でバルセロナに2－5で敗れた後、主審のリカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェアを激しく批判した。判定が試合の流れを決定的に左右したと主張し、ジョバニ・ロ・セルソのゴール取り消しとファクンド・ベルナルの退場によって自チームが不利益を受けたとの見解を示した。

ペジェグリーニは「DAZN」での発言で、ラ・カルトゥーハで行われた一戦の判定に対する怒りをあらわにし、その根拠を理解できなかったと強調した。特に、クーチョ・エルナンデスのハンドを理由にロ・セルソのゴールが取り消された判定に異議を唱え、さらにバルセロナの得点の一つに先立つ反則があったと指摘した。

チリ人監督は次のように語った。「理解できない判定だった。私には理解できなかった。クーチョが意図していないハンドでゴールが取り消された。ボールが彼の手に当たったのだ。一方で、バルセロナの3点目では、選手の一人が彼の頭に足をかけ、結果的に退場となった。ラミン・ヤマルからの押しと挑発もあった。これらは非常に大きな影響を与えた判定だ」

さらにペジェグリーニは、両チームが競争力のあるサッカーを見せようという意図を持って試合に臨んだと考えているにもかかわらず、試合中に起きたことには説明がつかないとして、こう述べた。「主審が多少いら立っていたかもしれないことは理解できる。しかし両チームはサッカーをすることに専念しているのであり、このような形でこうした判定を適用する理由が私には分からない」

ペジェグリーニ、クーチョを擁護

レアル・ベティスの監督は、ジョバニ・ロ・セルソのゴール取り消しの判定に明確な批判を向けた。この場面では、ビデオアシスタントレフェリー「VAR」が介入して主審をモニターに呼び、攻撃の組み立て中に起きたハンドを再検証した末に、アンダルシアのクラブに同点をもたらすはずだったゴールの取り消しが決定された。

ペジェグリーニはこの場面についての見解をこう説明した。「クーチョはボールに到達しようとしていて、バルセロナの選手に押され、ボールが手に当たった。意図的なハンドではなかった。彼は胸でボールを止めようとしていたが、手に当たってしまったのだ。残念ながら、こうした出来事は競技を損なう」

退場が試合を壊した

ペジェグリーニの批判はロ・セルソのゴールにとどまらず、後半のファクンド・ベルナルの退場にも及んだ。ラミン・ヤマルとの衝突の後に起きたこの場面では、バルセロナのウインガーによる押しがあり、ベティスの選手がその頭をつかんで応じたことで、主審がベルナルにレッドカードを提示した。

ベティスの監督は、この退場が試合の様相を変えたと見ており、数的不利になる前はバルセロナと互角に渡り合えていたとして、自チームには相手を脅かし、チャンスを作り出せる技術的な選手がそろっていたと指摘した。

ペジェグリーニはこう語った。「非常に重要な選手たちがいて、ボールを保持することについて明確な考えを持っていた。フォルナルスやロ・セルソ、ほかの選手たちも大きな技術的才能を備えている。スコアは2－1で、ベジェリンが1対1の局面にいた。しかし退場が試合を壊した。それが差だ」

さらにチリ人監督は、両チームが同数で戦っていた時間帯には、自チームはバルセロナに対して均衡した戦いを見せたと述べ、最終スコアだけでは退場の場面までの試合の competitive な性質を映し出せないとの見解を示した。

ペジェグリーニは最後にこう締めくくった。「もちろん、11人対11人でプレーしていた間は、対等に競い合っていた。試合は均衡していたし、バルセロナを相手にプレーするのは簡単ではなかった。非常に明確なチャンスをつかんだし、スコアが3－2になるまでは、スペイン最高と評されるチームを相手にすべてが互角だった」