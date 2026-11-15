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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、デンマークに1-4でまさかの敗戦を喫した後、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退に関する質問を一蹴した。ジェズス監督はブラガで就任後初の敗戦を喫し、ロナウド後の時代を迎えたポルトガルは悪夢のような挫折を味わった。

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ロナウド引退後の時代は悪夢の幕開け

ポルトガルはブラガで行われたデンマークとのホーム戦で1-4の屈辱的な敗北を喫した。公式戦のホームゲームでは過去最大の敗戦となった。RTPによると、引退したばかりのクリスティアーノ・ロナウドを試合前にたたえる感動的なセレモニーで高まった祝祭ムードは、アウェーのデンマークが猛攻を仕掛けると瞬く間に消え去った。ジョルジェ・ジェズス監督は代表指揮官として5試合目で初黒星を喫し、無敗のスタートは突然終わりを迎えた。

ジェズス監督、ロナウド不在への質問を一蹴

先週、代表通算234試合出場、146得点を残して引退した伝説的な元主将の不在をポルトガルは感じたか。試合後にそう問われたジェズス監督は、いかにも同監督らしい率直な答えを返した。経験豊富な指揮官は、チームは過去にとらわれず前を向かなければならないと明言した。

「クリスティアーノ・ロナウドがいなくて寂しいかって？ もう代表にいないのに、どうして寂しいと思うんだ？ 私の話し相手としてなら別だがね」とジェズス監督は切り返した。

「彼はもうプレーしていない。もうここにはいない。自身のことはすでに決めている」

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ブラガで露呈した守備の脆さ

この大敗で、特に攻守の切り替えと守備時のポジショニングにおけるポルトガルの現在の戦術的な限界が浮き彫りになった。ラスムス・ホイルンドが2得点を挙げ、ピエール＝エミール・ホイビュアとヨアヒム・アンデルセンも得点した。UEFAネーションズリーグの序盤を支配していたにもかかわらず、ジェズス監督率いるチームはまとまりを欠き、ベルナルド・シウバが終盤に一矢を報いるまで、攻撃のひらめきも見られなかった。

カーディフでウェールズ戦に臨む

ポルトガルは火曜日、ウェールズと対戦するため、重要なカーディフ遠征に臨む。グループA4の首位を確保し、準々決勝でシードを得るには、敗戦を避けなければならない。ルベン・ディアスやジョアン・パリーニャといった主力選手が出場停止となる中、ジェズス監督は残る24人のチームを奮い立たせる必要がある。指揮官には守備の規律を取り戻し、この歴史的な敗戦から立ち直るために必要な勝ち点1を確保することが求められる。