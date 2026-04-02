スペイン代表のスター、ラミン・ヤマルの父ムニール氏は、ラ・ロハとエジプトの親善試合で見られた残念なチャントについてコメントし、あらゆる宗教を尊重する必要性を指摘した。

一昨日火曜日、エスパニョール・スタジアムで行われた両代表の0-0の引き分けに終わったこの試合では、スペインのサポーターからイスラム教徒を侮辱するチャントが飛び出し、試合中何度も「跳ばない奴はムスリムだ」と叫ばれた。

スペインサッカー連盟やスポーツ省をはじめとするスペインのあらゆる公的機関がこの行為を非難した。

ムニールは、料理をしている様子を自身のインスタグラムアカウントでライブ配信する中で、「RCDE」スタジアムで起きた出来事を受けて穏やかなメッセージを送り、「スペイン万歳、ムスリム万歳、キリスト教徒万歳、ユダヤ教徒万歳、そして誰もが等しく万歳だ…何が問題なんだ？」と語った。

ラミン・ヤマルの父は、寛容と共存を明確に呼びかけるメッセージとして、「敬意を払えば、敬意を払われる」という言葉で締めくくった。

息子のラミンもまた、水曜日に自身のインスタグラムアカウントを通じて次のように自身の立場を表明していた。 「私はムスリムです、神に感謝します。昨日、スタジアムで『跳ばない奴はムスリムだ』というチャントが聞こえました。それは対戦相手チームに向けたもので、私個人に対するものではないことは分かっていますが、ムスリムとして、それは無礼で容認できない行為です」。