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ジェイミー・キャラガー氏は、チェルシーが1月に強力なセンターバックを獲得しなければ、今季何かを成し遂げる可能性はないと考えている。リヴァプールのレジェンドは、土曜日にホームでリーズに1-4と大敗した後、レヴィ・コルウィルとウェスレイ・フォファナのコンビを酷評。また、シャビ・アロンソ監督率いるチームのプレースタイルには驚かされたと認めた。

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キャラガー氏「チェルシーはセンターバックに大きな問題を抱えている」

キャラガー氏は、チェルシーが強力なセンターバックを獲得しなければ、今季は何も成し遂げられないと主張した。チェルシーはプレミアリーグ11試合で20失点。土曜日にはドミニク・キャルバート＝ルーウィンがコルウィルとフォファナを力で圧倒し、リーズが再び守備の弱点を突いた。チェルシーは ホームで1-4と大敗し、アロンソ監督への重圧が強まっている 。

「チェルシーはセンターバックに非常に大きな問題を抱えている。1月にそこを変えなければ、チャンピオンズリーグを念頭に今季目指している順位に到達する上で、大きな問題になるだろう」と、キャラガー氏は『スカイスポーツ』の番組『マンデー・ナイト・フットボール』で語った。

「このコンビでは決してうまくいかない」

元リヴァプールDFは、代表戦期間前にサンダーランドが1-0で勝利した試合でのブライアン・ブロビーのプレーにも言及し、コルウィルとフォファナの両者に厳しい評価を下した。

「サンダーランド戦ではコルウィルがブロビーを相手にPKを与え、監督はハーフタイムに彼を交代させた。マンチェスター・ユナイテッド戦のフォファナのプレーは、特に前半、今季のセンターバックのプレーとしては最悪の部類だった」と語り、こう続けた。「コンビとしては決してうまくいかない。2人ともフィジカルが十分ではなく、真のリーダーもいないからだ」

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ラクロワは「その場しのぎ」にすぎない

チェルシーは夏にクリスタル・パレスからマクサンス・ラクロワを5100万ポンドで獲得したが、ラクロワはハムストリングの負傷で直近3試合を欠場している。キャラガー氏は、この状況がサミ・ヒーピアを獲得する前のリヴァプールを思い起こさせるとしつつ、ラクロワが解決策になるとは考えていない。

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「今いる選手たちでは状況は変わらない。ラクロワは良い選手だが、1月の次の移籍市場、あるいはシーズン終了までのその場しのぎだ」と語った。「支配力のあるセンターバック、そしてリーダーを獲得するまで、何かを成し遂げる可能性はまったくない」

アロンソ監督のスタイルに驚いたキャラガー氏

キャラガー氏はアロンソ監督率いるチェルシーのプレーにも驚いたと認めた。多くの人が予想したポゼッション重視のサッカーではなく、「前線の3人に大きく依存している」と指摘した。

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アロンソ監督率いるチームは8位につけ、首位で前回王者のアーセナルとは勝ち点12差。金曜日にはノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨む。