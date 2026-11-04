シュトゥットガルトのGKによると、ラムズ・パークでは会話をするのが難しかったという。「特にブーイングで、慣れないほどの大音量だったからだ」と、トルコの大都市で喫した失意の0-2の敗戦後に語り、さらにこう強調した。「あの音がすべて人間によって出されたものなのかも分からない。特に、歌声が響いていたのに突然ブーイングが起きたときは、『何かおかしいぞ』と思った」

シュトゥットガルトの選手がボールに触れるたびに近いほど響いた耳をつんざくブーイングには、戸惑いを覚えたという。「うるさかった。特に序盤は、本当にものすごい音だった」とブレドロウは説明した。「試合中は、実際にはある程度気にならなくなった。正直に言うと、そのときはもう、そこまで大きな音だとは感じなかった」。いずれにせよ、今も「耳はちゃんと聞こえる」と話している。

スポーツ担当役員のファビアン・ヴォールゲムートも同様の見方を示した。「私は耳をふさぐ必要はなかった」と語り、「あの雰囲気の中でプレーできたことは、むしろ我々全員のモチベーションになったと思う。全員が耐えられたし、今も健康だ」と述べた。

一方、主将のデニズ・ウンダフはブレドロウの疑念に、いら立った様子すら見せた。「全く気にならない。ここで互角に渡り合えたことを誇りに思う」。対照的に、エルメディン・デミロヴィッチはその音量に驚き、「あんな応援は経験したことがない」と語った。

VfBシュトゥットガルト、ガラタサライファンから激しい批判を浴びる

ほかの試合でも常に大きな声援が響くガラタサライのスタジアムの観客を巡っては、試合前から騒動が起きていた。シュトゥットガルトはSNSで、スタジアム内のスピーカー設備の写真に考え込む顔の絵文字を3つ添え、ブーイングは人工的に作り出されていると冗談めかして示唆した。少なくともイスタンブールの名門クラブの一部ファンはそう受け止め、コメント欄で怒りをあらわにした。

その反発を受け、VfBは間もなく投稿を削除し、公に謝罪までした。「ガラタサライの皆さま、貴クラブのスタジアムから私たちが投稿した内容で、誰かを傷つける意図はありませんでした。もしそうしたことが起きたのであれば、お詫び申し上げます。イスタンブールでの温かいおもてなしと、両クラブの良好な協力関係に感謝しています。皆さまの素晴らしいスタジアムで、公正で白熱した試合が行われることを願っています」と、ブンデスリーガのクラブはつづった。

これに対し、ガラタサライは謝罪を受け入れた。「ありがとう！ 世界屈指のサッカーの雰囲気を誇る私たちのスタジアムに、皆さんをお迎えできるのを楽しみにしています。素晴らしい試合にしましょう！」とクラブの公式アカウントに投稿した。それでも、VfBの謝罪投稿のコメント欄には、怒ったガラタサライのファンが数多く集まった。

勝利後、ガラタサライがVfBシュトゥットガルトに皮肉

さらに試合終了後、ガラタサライはVfBにちょっとした皮肉を送った。トルコ最多優勝を誇る同クラブが公開した動画にはスピーカーが映っており、そこから「さようなら」という言葉が何度も繰り返し流れている。

VfBにとって、今季のチャンピオンズリーグでは初黒星だった。それまでの3試合でシュトゥットガルトは勝ち点7を獲得しており、今もノックアウトステージ進出の可能性は十分にある。