低迷するパフォーマンスへの喧騒の裏で、レアル・マドリードが批判に対して最も危険な武器を振りかざす

レアル・マドリードは、プレースタイルに抱える問題や、試合を容易に決着させる力の低下にもかかわらず、勝利を積み重ね続けている。その支えとなっているのは、苦しい状況から立ち返る力を与えてきた闘う姿勢だ。その最新の例が、ローマ戦での反撃であり、1-3とリードされていた展開を、わずか8分間で4-3という貴重な勝利へと逆転した。

スペイン紙『マルカ』は、この闘う姿勢がジョゼ・モウリーニョ率いるチームの最大の強みの一つになったと報じた。今季チームが戦った10試合のうち6試合で、終盤の逆転という形であれ、不利な状況でも戦い続ける姿という形であれ、その影響が表れているという。

ローマ戦での逆転後、フェデリコ・バルベルデは「闘う姿勢によって、我々は目指しているものを手にし始めている。チームがこの闘う姿勢を持っていることを誇りに思う」と語った。一方でモウリーニョは、この反撃を「選手たちの勇気」によるものだとした。

レアル・マドリードのもう一つの顔を示す6試合

ローマ戦は例外的なケースではなかった。レアル・マドリードは今季、複数の対戦で最後の瞬間まで戦い抜く力を見せている。

チームはエスパニョール戦で90分の得点によって終盤の勝利を手にし、エルチェ戦でも同じシナリオを繰り返した。また、レアル・ベティス戦とアトレティコ・マドリード戦でも、どちらでも望んでいた結果を得ることはできなかったものの、その執念を示した。

レアル・ベティス戦では、キリアン・エムバペが同点のチャンスをもたらすはずだったPKを失敗した。一方、アトレティコ・マドリードとのダービーでは、数的不利にもかかわらずレアル・マドリードは降伏を拒み、89分のアントニオ・リュディガーのゴールで1-2と敗れた。

ビジャレアル戦では、ヴィニシウス・ジュニオールの退場後に新たな得点を挙げることはできなかったが、1点のリードを20分以上にわたって守り切り、プレッシャー下で耐える力を証明した。

ローマ戦では、その逆転がより明確な形で表れた。レアル・マドリードは2点差のビハインドを貴重な勝利に変え、最後まで戦い続けるという選手たちの執念を映し出す光景となった。

レアル・マドリードのスター、エスピーは「我々は諦めるつもりはなかった。この試合に勝つことに強くこだわっていた」と話した。

8勝が批判の渦中にあるモウリーニョに弁護材料を与える

チームのパフォーマンスに関する批判や、ピッチの内外を取り巻く騒がしさにもかかわらず、レアル・マドリードは最初の10試合で8勝2敗という成績を収めている。これは、戦術的な問題が語られる中で、チームに前向きな側面を与える数字だ。

リーガ・エスパニョーラでは、バルセロナの好スタートによってレアル・マドリードは高まる重圧に直面しており、モウリーニョの選手たちは優勝争いで早い段階から試練に立たされている。一方、チャンピオンズリーグでは全勝を収め、上位8チームに入る順位につけている。

ジュード・ベリンガムは、チームを取り巻く批判に目を向けるのではなく、結果に光を当てようとし、こう語った。「時には少し難しい試合もあるが、我々はそのほとんどで勝ってきた」。