FCトゥウェンテは木曜夜、ヨーロッパリーグ予選3回戦進出を果たせなかった。フェレンツヴァーロシュ戦ではジョン・ファン・デン・ブロム率いるチームの立ち上がりがあまりにも遅く、結果は2-2。トゥウェンテの終盤の得点は、ワウト・ウェグホルストとルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクが決めた。

ブダペストでは第1戦の1-2というビハインドを覆す必要があったが、ファン・デン・ブロム監督に先発メンバーを変更する理由はなかった。ウェグホルストは再び先発し、サム・ラマースは最終的に途中出場となった。

立ち上がりのトゥウェンテは主に押し込まれたものの、フェレンツヴァーロシュにいきなり大きな決定機を許したわけではなかった。しかし、トーマス・ファン・デン・ベルトがハンガリー勢を助けてしまう。あまりにも軽率な形でPKを献上したのだ。トーン・ラーマーカーズがこれを冷静に決め、1-0となった。

トゥウェンテにとっては大きな痛手で、追う展開を強いられた。36分にはトゥウェンテに追い風が吹く。フィリップ・ロメンスがラミズ・ゼルッキの足首をスパイク裏で激しく踏みつけ、VAR介入の末に退場となった。

このレッドカードによって、少なくともトゥウェンテは相手陣内でプレーする時間をやや増やした。しかし、チャンス創出は先週同様に大きな問題のままだった。ラマースとダウダ・ワイドマンを投入しても、大きな変化はなかった。

それどころか、53分にトゥウェンテは決定的な一撃を浴びる。ジョセフは、先週も2得点を挙げていたが、自陣でボールを受けると、圧巻の突進でスタフ・レムキンを振り切り、ラーシュ・ウネルシュタルのニアを破って意表を突くシュートを決めた。2-0となった。

トゥウェンテは終盤の猛攻を仕掛けようとしたが、それが本格的な形になったのは82分のウェグホルストの反撃弾の後だった。マルコ・ピアツァのヘディングを押し込み、2-1としたのだ。チームは再び希望を取り戻し、さらにルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクが見事なヘディングで2-2を突き刺すと、その思いは一層強まった。レムキンにもこの夜のヒーローになるチャンスはあったが、ヘディングはわずかに枠を外れた。

この敗退は、トゥウェンテの欧州での戦いが完全に終わったことを意味するわけではない。ファン・デン・ブロム率いるチームはカンファレンスリーグ予選3回戦に回り、相手はFC DAC 1904となる。同じくアヤックスも木曜夜にそのラウンド進出を決めている。