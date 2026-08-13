アヤックスがカンファレンスリーグのプレーオフ進出を決めた。アムステルダムのクラブは木曜夜、3次予選でアイルランドのシェルボーンFCと敵地で2-2と引き分け、内容面では決して説得力を欠かなかった。もっとも、アヤックスは先週の第1戦を3-1で制していたため、合計スコアで勝ち抜けとなった。プレーオフではミチェル・サンチェス監督率いるチームがスイスのFCシオンと対戦する。

ミチェルは、とりわけまだ試合勘が万全ではないマルク・テル・シュテーゲンに代えて、ゴールマウスにマールテン・パエスを起用することを選択した。一方、ユリアン・ブラントは先発デビュー。前線はオリバー・エドバルセン、マルコス・レオナルド、マヘル・カリソの3人で構成された。パリ・サンジェルマンが獲得を狙うミカ・ゴッツはベンチスタートだった。

両チームは静かな立ち上がりとなったが、時間の経過とともにアヤックスが先制点に近づいていった。まずはカリソのシュートが枠を外れ、その直後にはアントン・ガーイがポストの外側を直撃した。

それでも20分後に0-1となる。ショートコーナーの流れからユリアン・ブラントが強いボールを入れると、このクロスには誰も触れず、そのままゴールに吸い込まれた。

だが、アヤックスはそのリードを長く保てなかった。エバン・キャフリーのミドルシュートがディフレクションしてマールテン・パエスにとって止め切れない一撃となり、1-1。その後、パエスはロドリゴ・フレイタスのヘディングでアイルランド勢に逆転を許す場面を防いだ。

ハーフタイムが近づくにつれて、アヤックスは再びやや主導権を握った。GKエディ・ビーチはオーウェン・ワインダルのシュートには対応したが、ガーイの強烈な一撃には為す術がなく、2-1となった。

後半のアヤックスはまったく説得力を欠いた。シェルボーンに主導権を渡し、ときおり運にも助けられた。ミラン・ムベングがファーで押し込んだ場面でも、VAR介入の末にオフサイドで得点は取り消されている。

それでも終了間際に2-2となった。途中出場のショーン・ムーアがカイオ・エンリケをかわし、ファーサイドへ値千金の同点弾を突き刺した。これがそのまま試合終了となり、アヤックスは胸をなで下ろすことができた。

こうしてアヤックスは、8月20日と27日の木曜日に行われるプレーオフでシオンと対戦する。昨季スイスリーグ4位の同クラブは、2試合合計4-3でアルメニアのFCノアを退けた。アヤックスは第1戦をアウェーで戦い、1週間後にホームで第2戦を迎える。