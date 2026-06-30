伝説的セーブの秘密…アフマド・シュービールがPK戦でのヤシン・ブノーの「天才ぶり」を分析

エジプトのメディア関係者は、モロッコ代表GKヤシン・ブノが「アトラスの黒豹」の2026年W杯ベスト16進出に貢献したと称えた。

モロッコ代表は本日未明、メキシコ・モンテレイで行われた2026年W杯32強戦でオランダと1－1で延長終了後、PK戦を3－2で制し、ベスト16進出を決めた。

PK戦では当初通常の守り方だったが、相手のシュートが高めのコーナーを狙い始めたことに気づき、途中で戦略を変更した。

その後、ゴールライン上で左右に動きながら両手でコースを指示し、足位置も変えた。クレンシオ・サムバーヴィルのキックには完全に静止して片手で弾き返し、大会屈指のハイライトとなった。

このセーブは世界中のメディアや専門家が取り上げるほど話題になった。

アル・アハリの元GKシューバーはXでこう語った。「ボノは相手を研究している。どのGKもそうだ。時代は変わった。 選手は右上のコーナーを狙ってシュートを放つ。どんなに飛びついても、どんなに飛び上がっても追いつけない。彼は投げずにゴールライン上で動くという戦術をとっている。だからこそ、彼がこのボールをセーブする際、難しさや苦労を感じさせないのだ」と語った。

最後に彼は「モロッコはオランダ戦の内容からカナダを破り、神が味方すれば準々決勝に進むだろう」と結んだ。







