「伝説的な夜」…なぜイングランドのメキシコ戦勝利は1966年以来の最高だったのか？

イングランドは月曜日、アステカ・スタジアムでメキシコを3－2で破り （3－2）で劇的勝利を収め、準々決勝進出を決めた。次戦は来週土曜、マイアミでノルウェーと対戦する。英国の放送局「BBCスポーツ」は、1966年の優勝以来最高の試合と絶賛した。

BBCは元イングランド代表主将アラン・シアラー氏の言葉を伝えた。 「選手たちは素晴らしいプレーで祖国を代表した。体力や標高といった障害をすべて乗り越え、最初から最後まで見事なパフォーマンスだった。この勝利は当然だ。」

歴史的な夜

メキシコ代表はアステカ・スタジアムでの公式戦89試合でわずか2敗しかしていなかったが、イングランドはその難攻不落の要塞を破った。標高7000フィート超という特殊な環境下で、 雷雨で試合開始が1時間遅れ、後半早々にDFジャレル・クアンサが退場した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、選手たちは喜びと疲労で膝をついた。一方、トーマス・トゥヘル監督は2得点を挙げたベリンガムを抱きしめ、歴史的勝利を印象づけた。

ベリンガムが論争に決着

ベリンガムは2得点を奪い、前半終了間際にはモンテスの同点弾をゴールライン上で阻むなど、攻守で存在感を示し、先発起用論争に終止符を打った。

キノネスが1点を返した直後、クアンサの退場でピンチが訪れたが、ケインがPKで3点目を決め、イングランドに決定的なリードをもたらした。

トゥヘルが采配で実力を示した。

退場者が出た後も、トゥヘル監督はストーンズ、バーン、スペンスを投入して5バックに切り替え、ロスタイム11分を含む終盤の猛攻を凌いだ。

シェラーは「代表が圧力を受けたとき、監督は適切な交代で対応した。交代選手たちが役割を全うし、忘れられない夜になった」と語った。

伝説的な雰囲気

アステカ・スタジアムは伝説的な雰囲気に包まれた。試合開始5時間前からファンが道路の両側に列を作り、キックオフの歓声は耳をつんざくほど。メキシコのサポーターの中には国歌を歌いながら涙を流す人もいた。

雷鳴と稲妻、暗雲がスタジアムを包み、興奮と緊張は最高潮。英国の視聴者にとっては、夜明けまで続く長い一夜となった。

2つ目の星へ

この歴史的勝利で、後任のトゥヘルは「2つ目の星」という使命にまた一歩近づいた。彼の采配は就任後最も光り輝き、近年の代表史にも残る快挙となった。