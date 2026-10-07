伝説的なバルセロナのチームからまた1人が現役引退、現役を続けているのはリオネル・メッシだけに

ペドロ・ロドリゲスが、現役生活に即時終止符を打つことを決断した。39歳のスペイン人FWは、ラツィオ退団後は無所属となっていた。最大の成功を収めたのはスペイン代表とバルセロナで、ペップ・グアルディオラの下では、今世紀を代表する最も象徴的なチームの一つで主力としてプレーした。

「その時が来たと感じている」と、ペドロはソーシャルメディアにつづった。「次のステップへ進み、人生の新たな章を始める時だ」

「自分の夢をかなえられたこと、そして自分のそばにいて助けてくれたすべての人々を誇りに思う。フットボールよ、こんなにも幸せを与えてくれてありがとう」

ペドロはテネリフェ島で生まれ、17歳だった2004年にバルセロナの名高い下部組織ラ・マシアに加わった。2007-08シーズンにトップチームでデビューし、2009年夏にクラブと自身初のプロ契約を結んだ。

その翌シーズン、このウイングアタッカーはバルセロナで同一シーズンに全大会で得点を記録した初の選手となった。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグ、スペイン・スーパーカップ、UEFAスーパーカップ、そしてクラブワールドカップでゴールを決めた。

クラブレベルでの絶頂は2011年5月28日だった。マンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグ決勝で先制点を挙げ、レッドデビルズに対する最終的な3-1勝利の土台を築いた。

当時バルセロナで先発した11人のうち、現在も現役選手としてプレーしているのはリオネル・メッシだけだ。そのチャンピオンズリーグ制覇の1年前にはスペイン代表でワールドカップ優勝を果たし、ウェンブリーでの魔法のような夜の1年後には欧州王者にもなった。

2015年にもバルセロナでチャンピオンズリーグを制した後、チェルシーへの移籍を選択した。ロンドンでの5年間でプレミアリーグ優勝を経験し、2020年にASローマへ移籍。その1年後には同クラブからラツィオへ移った。そこで最後の5年間を過ごした。



