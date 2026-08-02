登山探検ツアーの企画を専門とする「エリート・エクスペド」社は昨日土曜日、パキスタンのブロード・ピークを襲った激しい雪崩により、ネパール系イギリス人登山家ニルマル・プルジャ氏がほか9人の登山家とともに死亡したと発表した。救助隊は極めて過酷な気象条件のなか、なおも犠牲者の遺体収容に奮闘を続けている。

主催企業は公式声明を発表し、故人を悼んで心を打つ言葉でこう哀悼の意を表した。「世界は最も偉大な登山家の一人を失った」。そして悲痛な調子でこう付け加えた。「この計り知れない損失の痛みを和らげる言葉は存在しない」

惨事の詳細は先週木曜日にさかのぼる。10人の登山家で構成された探検隊が、パキスタンのカラコルム山脈のなかでも最も危険な山頂の一つであるブロード・ピークの斜面にいたところを突然の雪崩が襲い、隊員らを大量の雪と氷の下に埋没させた。

救助隊は金曜日、4人の遺体の位置を特定することに成功し、危険を伴う作業のなかでそのうち3人を収容した。しかし悪化する気象条件と激しい吹雪が捜索救助用ヘリコプターの飛行を大きく妨げ、救助隊は一時的に活動の中断を余儀なくされた。

救助隊はパキスタン軍のヘリコプターの支援を受け、土曜日の朝に活動を再開した。残る6人の遺体を発見しようと試みるなか、気温が記録的な水準まで低下し、険しい地形が困難を極めるという、異例の山岳環境の課題に直面している。

この惨事は登山界にとって痛ましい打撃であり、とりわけこの危険なスポーツの歴史において最も著名な人物の一人とされるニルマル・プルジャ氏を失ったことは大きい。同氏は数々の並外れた偉業を成し遂げ、高峰登山の分野で世界的なアイコンとなっていた。