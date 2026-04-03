アル・ハリーフの中盤選手、ギリシャ人コスタス・フォルトニスは、金曜日の夜に行われたロシェン・プロリーグ第27節のアル・フールード戦で素晴らしいゴールを決め、今シーズン、チームを好成績へと導く上で重要な役割を果たしていることを改めて示した。

このギリシャ人プロ選手は、前半18分、アル・フールード戦でPKを鮮やかに決めて、チームの先制点を挙げた。

サッカー統計サイト「オプタ」によると、フォルトゥニスはロシェンリーグの歴史上、1シーズンで10ゴール以上を記録し、アシストも10回以上記録した9人目の選手となった。

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同サイトは、このアル・ハリジのスター選手が、アル・ナスルのポルトガル人トリオ（クリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックス、セネガル人のサディオ・マニ）や、アル・アハリ・ジェッダのアルジェリア人ウイング、リヤド・マフレズら多くのスター選手に並んだと報じた。

さらに、セルビア人のセルゲイ・ミレンコビッチ＝サビッチとサレム・アル・ドスリからなるアル・ヒラルの2人組に加え、元アル・ファテフのスター、ジョゼ・トゥーン、そして元アル・シャバブおよびアル・イタファクのスター、クリスティアン・グアンカも名を連ねた。