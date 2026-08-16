伝説の時代は終わったのか？　ジョコビッチ、シンシナティでどん底に

セルビアのノバク・ジョコビッチが、シンシナティ・マスターズ1000で初戦から姿を消した。ティアゴ・ティランテに敗れたこの試合は、フィジカル面で激しい試合におけるセルビア人シード選手の苦悩を改めて浮き彫りにするとともに、全米オープン開幕を前に彼のコンディションをめぐる疑問符を投げかけた。

ジョコビッチは試合を力強く立ち上がり、持ち味のショットで主導権を握ったが、第2セットに入るとフィジカルコンディションが明らかに低下し、ティランテが主導権を奪って相手の苦しみに乗じた。ジョコビッチは16分続いたゲームのあと、医療スタッフの介入を必要とした。

治療を終えたジョコビッチは、コートに戻った後の第2セットの残りで1ポイントも奪うことができず、試合に敗れ、2019年以来敗北を知らなかったこの大会から姿を消した。彼は出場した直近2大会でいずれも優勝を飾っていた。

ジョコビッチはパフォーマンスの低下について、数年前から抱えている健康上の問題によるものだと説明し、その影響は非常に高温多湿な環境で増幅されると強調した。まさにティランテ戦で直面した状況である。

試合後、このセルビア人選手は、問題は環境だけに関するものではないと述べ、こうした試合に伴う精神的なプレッシャーと神経の緊張が状況をさらに難しくしていると指摘した。そのうえで、今後シンシナティに出場しない可能性を示唆し、戻ってきたいと望んでいるものの、現状では実現の見込みは薄いようだと語った。

この敗戦は、全米オープンを前にしたジョコビッチのコンディションをめぐる疑問符をさらに増している。彼はシーズン最後の四大大会に、その前にハードコートでの公式戦を一つも戦わずに臨むことになるからだ。これは全仏オープンとウィンブルドンに出場する前に彼に起きたのと同様の状況である。