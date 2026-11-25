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国際市場での事業展開、新たなビジネスモデル、人工知能。スポーツビジネスのサミット「SPORT MARKE MEDIEN」では、2026年11月30日と12月1日にサッカーの将来像を議論する。ミュンヘンのヴェルクスフィアテルにある「ハウス・オブ・スポーツ」には、UEFA幹部のギー＝ローラン・エプスタイン、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、DFLのピア・ナウベルトらが参加する。

サッカー界は、根本的なバランスの取り方を問われている。国際市場と新たな収益モデルには成長の可能性がある一方、経済的な競争力の確保やファンとのつながりを維持するために求められるものも増えている。伝統と事業面での新たな挑戦をどう両立させるかは、今年ミュンヘンで開かれるSPORT MARKE MEDIENの中心的なテーマの一つだ。協会、リーグ、クラブの幹部らがサッカービジネスの展望について議論する。

世界市場での事業展開と経済的な競争のはざまで

UEFAと欧州クラブ協会（ECA）は、共同マーケティング会社UC3を通じ、男女の欧州クラブ大会のマーケティングを一元化している。UEFAのマーケティング担当エグゼクティブディレクター、ギー＝ローラン・エプスタインは、スポーツ・メディアアドバイザーのカルステン・シュミットとの対談「UEFAクラブサッカーのプレーブック」で、この体制がメディアパートナーやスポンサーに及ぼす影響を考察する。また、商業的利益とUEFAの理念、ファンの期待の間にある緊張関係も取り上げる。

ドイツサッカー界も国際競争の中で地位を守らなければならない。バイエルン・ミュンヘンで長年CEOを務め、2023年から監査役会のメンバーとなっているカール＝ハインツ・ルンメニゲも、カルステン・シュミットと経済的な事業環境、新たな収入源、成長の限界について議論する。

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国際展開を進めるブンデスリーガと各クラブ

世界的なリーチだけでは、持続的な存在感は保証されない。ブンデスリーガのチーフ・コマーシャル・オフィサー、ピア・ナウベルトは、リーグの国際的な発展にとって、現地でのパートナーシップ、変化するメディアの利用動向、対象に合わせたコンテンツがどのような意味を持つかを語る。

創造的な取り組みによって新市場を開拓できることを示すのは、ハノーファー96の経営責任者ヘニング・ビンツスだ。同クラブは日本の水戸ホーリーホックとの提携に加え、エポックと共同で日本向けの独自のトレーディングカードコレクションを展開している。この取り組みは、国際的なブランド構築と新たな商業的可能性を結びつけるものだ。

新たな挑戦の土台となる伝統

ビジネスモデルや組織の変化は、国際的な展開だけでなくクラブ内部でも起きている。TSV1860ミュンヘンは、165年を超える歴史と事業面での活力を結びつけるため、新たな道を模索している。「スタートアップTSV1860ミュンヘン：伝統が新たな挑戦を後押しする」と題し、ゲルノート・マング会長と、新たなメインスポンサーであるディアログ保険のCEO、タマラ・パーゲルが、クラウドファンディング、強固なパートナーシップ、ファンや会員の積極的な役割について語る。

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今年のSPORT MARKE MEDIENでサッカーをテーマに開かれるパネルディスカッションや討論会は、経済的な発展、国際的な位置付け、そしてスポーツのアイデンティティーがいかに密接に結びついているかを示す。

今年もアイントラハト・フランクフルト、シャルケ04、1.FCニュルンベルク、VfLボーフム、HSV、クラブ・ブルッヘなど、多数のクラブ関係者がミュンヘンの会場を訪れる。また、SLCによるサッカー・ブンデスリーガの最新の人気調査も発表される。

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ESBマーケティング・ネットワークについて

ESBは680を超えるパートナーとともに、ドイツ、オーストリア、スイスの市場でスポーツ、エンターテインメント、マーケティング業界を対象とする主要なビジネスプラットフォームを運営し、パートナーにノウハウ、人脈、コミュニケーションの機会を提供している。数多くの企業間イベントやメディア企画を通じ、スポーツ、マーケティング、イベント、観光の各分野で、対面とデジタルの双方に業界にとって重要な交流の場を設けている。