「会長から電話があれば戻るよ！」ロナウジーニョ、ラヴェンナ復帰を示唆

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ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョは、ラヴェンナでのデビューを終え、46歳で果たした鮮烈なプロサッカー復帰について「時間が過ぎるのが早すぎた」と明かした。かつてバロンドールを受賞したロナウジーニョは日曜日、セリエCのラヴェンナの選手として再びピッチに立った。脚光から遠ざかって数年が経っても、サッカーへの愛情が薄れていないことを示した。

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伝説の選手がピッチに帰還

サッカー界が驚きに包まれた日曜日、屈指のエンターテイナーが予想外の形でプロの舞台に戻ってきた。現在46歳のロナウジーニョは、地元のライバル、フォルリとの重要なセリエCの一戦でラヴェンナのユニフォームに袖を通し、チームの2-0の勝利に貢献した。

2018年に正式に現役を引退し、トップレベルでの最後の試合は2015年のフルミネンセ時代にさかのぼる。ブラジル人のロナウジーニョが夏にラヴェンナへ加入した際、多くの人は巧みなマーケティング策と見ていた。しかし、先発出場したことで、勝負への意欲が今も残っていることを示した。ベテランの司令塔は前半を最後までプレー。予定されていた出場を終え、ハーフタイムには盛大なスタンディングオベーションを受けた。

目まぐるしい経験を振り返ったロナウジーニョは、イタリアの観客からの歓迎に明らかに心を動かされていた。「あっという間だった。僕にとってサッカーはいつもそうだった」と、46歳のロナウジーニョは『Sky Sport Italia』に語った。その出場は顔見せだけではなかった。ジュリオ・ドナーティが決めた先制点につながる攻撃に深く関与したのだ。ドナーティはかつてレッチェの選手として、ロナウジーニョが所属するミランと対戦したことがある。

今後の出場にも含み

今回限りの記念出場になると考える人も多かったが、ロナウジーニョはすでに再びプレーする可能性を示している。ラヴェンナが1-0とリードしていたハーフタイムに交代で退くと、記者たちが周囲に集まり、取材が殺到した。かつてブラジル代表とACミランでチームメイトだったジーダも、ハーフタイムにピッチ上でロナウジーニョと合流した。チケットが完売したスタディオ・ブルーノ・ベネッリには、ロナウジーニョと、現役時代を通じて着用した象徴的な背番号に敬意を表し、「R10」と名付けられた仮設スタンドまで設けられた。

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「これが最後の出場かって？ 分からないよ。会長がまた呼んでくれるなら戻ってくる！ いつだって楽しい。会長には、僕が必要ならここに来ると伝えた」と、伝説的な背番号10は語った。

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ロッカールームで味わう喜び

ロナウジーニョにとって、今回の復帰はピッチで過ごした45分間だけのものではない。ロッカールームの環境や試合当日ならではの雰囲気も大切だった。全盛期には世界最高の選手の一人と広く評され、陽気な人柄と華麗な技術でファンを魅了した。輝かしいキャリアの中で、ブラジル代表として2002年のワールドカップ、バルセロナでは2006年のチャンピオンズリーグを制覇。バルセロナとACミランの両方でリーグ優勝を果たし、2005年にはバロンドールとFIFA年間最優秀選手賞も獲得した。

「ここに来てプレーし、ロッカールームで試合に向けて準備できたのは素晴らしかった。サッカーはずっと、僕の人生で最も素晴らしいものだった」と続けた。現役時代を通じて自身の代名詞だった、サッカーを楽しむ気持ちを持ち続けることの大切さにも触れた。「大勢の若い選手と一緒にいられて楽しかった。僕を見て育った選手もいて、本当に良かった。会長が呼んでくれたら、また戻ってくるよ！」

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サッカーの誇りを取り戻すために

ロナウジーニョは自身の復帰だけでなく、母国ブラジルと、一時的な活動拠点となったイタリアのサッカー界についても語った。そのキャリアではパリ・サンジェルマン、バルセロナ、ACミランのほか、ブラジルのグレミオ、フラメンゴ、アトレチコ・ミネイロ、フルミネンセ、メキシコのケレタロなど、数々の主要クラブでプレーした。プロ通算では299ゴールを記録。ラヴェンナのユニフォームを着て通算300ゴールに到達したいと考えており、チームがPKを獲得していれば自分が蹴るつもりだったことも明かした。

「僕と同じように喜びを持ってプレーする選手はたくさんいる。サッカーでは時に物事がうまくいかない。ブラジルにいる僕たちも、イタリアのみんなもそれを知っている。イタリアとブラジルが再びワールドカップで優勝し、素晴らしいサッカーをするようになることを願っている」と語った。