会場に悲鳴が響く。猛烈な嵐がスペインとアルゼンチンの決勝準備を乱した。

土曜の夕方にニュージャージー州を襲った激しい雷雨により、明日のワールドカップ決勝を控えたスペイン代表とアルゼンチン代表の最終練習が中止となった。前例のない事態で、両チームの準備に影響が出ている。

スペインサッカー連盟は、ミレーニ・リン・トレーニンググラウンドでの「ラ・ロハ」の練習中止を正式発表。「米国の雷雨安全プロトコルに従い、選手たちは現在、屋内でリカバリーセッションを行っている」と説明した。

練習予定地だったレッドブル・ニューヨークトレーニングセンターでは、開始12分前にFIFAスタッフが避難を指示し、現場は混乱した。

米国の気象プロトコルにより、屋外活動再開に必要な待機時間30分が経過しても嵐が収まらなかったため、トレーニングは最終的に中止された。

FIFAは11時30分に「12時15分から13時のみ練習可能」と発表したものの、数分後に正式に中止を決定した。

スペイン代表が今大会でこのような状況に直面したのは初めてではなく、チャタヌーガでも同様の事態に見舞われている。これは米国開催のワールドカップが抱える気象上の課題を如実に示している。

一方、アルゼンチン代表もニュージャージー州のレッドブル・トレーニングセンターで雷雨に遭い、天候回復を待った。

トレーニングセンターの避雷針に阻まれた稲妻の衝撃的な写真が、両チームを屋内に留めた気象の厳しさを物語っている。

アルゼンチン代表の練習日程は依然不透明だが、両チームは明日の決勝戦へ万全を期す必要がある。