アル・ヒラルとアル・サッドは、水曜日にそれぞれ国内リーグ戦を終え、アジアチャンピオンズリーグの試合準備に入った。

両チームは来週月曜日、ジェッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムでAFCチャンピオンズリーグラウンド16を戦う。

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、アル・ヒラルを率いるシモーネ・インザーギ監督は木曜に選手に休養を与え、金曜に試合準備を再開する。

チームは土曜にリヤドで最終調整を行い、チャーター機でジェッダへ移動する。

試合前日の日曜には、試合会場で最終調整を行う予定だ。

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一方、アル・サッドのロベルト・マンチーニ監督も土曜にチャーター機でジェッダへ移動し、現地で2度練習する。

カタールチームの初練習はキング・アブドゥッラー・スポーツシティのサブスタジアムで、2回目はプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティで、それぞれ土曜と日曜に行われる予定だ。

両チームは水曜日の国内リーグでも勝利しており、好調を維持している。

アル・ヒラルはロシェン・リーグ第29節でアル・ホロドを6-0、アル・サッドはドーハ・スターズ・リーグ第21節でアル・サリヤを3-1で下した。

アル・ヒラルはサウジ・リーグで68ポイントを挙げ、試合数が1少ないアル・ナスルに2ポイント差の2位。アル・サッドはカタール・リーグで42ポイントで首位に立つ。