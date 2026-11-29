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バルセロナがデポルティーボ・アラベスから奪った5ゴールは、チームの記録に加わる単なる大勝にとどまらなかった。ハンジ・フリック監督はこの試合を機に、一連の重要なメッセージを発信した。選手たちのメンタリティや、試合中の一部の時間帯に苦しんだ理由について率直に語り、ラ・リーガの優勝争いに大きな影響を及ぼしかねない一週間を前に、注目のアトレティコ・マドリー戦で選手たちに求めることを明かしたのだ。

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試合後の記者会見で、ドイツ人指揮官はさまざまなテーマに言及した。試合開始直後から力強く臨む必要性に始まり、攻撃面のパフォーマンスや3点目についての解説、失点やレアル・マドリーの敗戦に対する見解、そしてラフィーニャへの称賛と、次戦アトレティコ・マドリー戦の戦術的な展望にまで及んだ。

フリック監督、異なるメンタリティを要求

フリック監督は、バルセロナが試合の序盤から強い姿勢を見せる必要があるという明確なメッセージを送った。とりわけ直近のリーグ戦2試合ではいずれも先制を許しており、この点はロッカールームでも話し合われたと明かした。

指揮官は「我々は最初の1秒からピッチ上で存在感を示さなければならない。今日はそれがうまくできた」と語った。

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一方で、同点ゴールを許した後の苦しい時間帯からも目を背けなかった。チームは5分から10分ほど少し苦しんだものの、その後主導権を取り戻して2点目を挙げ、素晴らしい試合を見せたと説明した。

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ドイツ人指揮官は3点目にも言及し、このゴールはバルセロナが目指すプレースタイルを体現したものだと評価した。選手間で落ち着いてボールを動かし、プレーの方向を変えて相手を動かすことで、生まれたスペースを突くというものだ。

さらに、チームには試合を支配するだけのクオリティがあるとしつつも、一部の局面やピッチ上のエリアではより真剣さが必要だと付け加えた。ボールを動かすだけでは不十分で、相手も動かさなければ突くべきスペースは生まれないと強調し、3点目の場面では選手たちがそれを見事に実行したと述べた。

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フリック監督はパフォーマンスに大きな満足感を示した。バルセロナは試合の序盤にいくつかの困難に直面したものの、残りの80分間は試合の流れを掌握し、勝利に値するレベルのプレーを見せたと強調した。

レアル・マドリーの敗戦

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失点が続いている点について、前節の試合後と同じくらい怒っているかと問われたフリック監督は、今回は状況が異なると説明した。デポルティーボ・ラ・コルーニャの本拠地と素晴らしいスタンドの雰囲気、そしてバルセロナを相手に大一番を演じ、ダメージを与えようとしたホームチームの意欲を称えた。

失点場面ではもっとうまく守れたはずだと認めつつも、試合の評価はその瞬間だけで終わるべきではないと強調した。選手たちの反応や主導権を取り戻す力、そして2点目を奪って試合を支配したことまで含めて評価すべきだという考えだ。

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また、前日のレアル・マドリーの敗戦が先発メンバーの選考に影響したことは否定した。ライバルの結果が自身の判断を左右することはなく、バルセロナに求められるのは常に勝利だと強調した。

アトレティコ戦を前に警鐘

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フリック監督はハットトリックを達成したラフィーニャのパフォーマンスを称賛した。この活躍は、8年前にバルセロナがリアソールを最後に訪れた際のリオネル・メッシのハットトリックを思い起こさせるものだった。

ドイツ人指揮官はブラジル人選手のプレーを「クレイジー」と表現し、試合後に本人と話した際、絶え間ないプレスと精力的な飛び出しについて冗談交じりに、なぜ走ることや相手へのプレスをやめないのかと尋ねたことを明かした。

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そして、それがラフィーニャのスタイルでありメンタリティだと強調した。ゴールへの強い意欲を持ち、ボールをうまく届けられる選手たちの存在を生かしながら、自身が危険な存在となるエリアにポジションを取るのがうまいと指摘し、素晴らしい時期を過ごしていると力説した。

フリック監督は、ダニ・オルモがボールに触れることなく得点しかけた先制点の場面にも触れた。このスペイン人MFはその形でプレーすることを決め、意図的にボールを通したのだと思うと述べ、その賢さと状況を読む力に言及した。

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来週水曜日に控えるアトレティコ・マドリーとの注目の一戦については、デポルティーボ・ラ・コルーニャに勝ったことが再び優位に立てる保証にはならないとの考えを示した。試合は0-0から始まり、相手は「素晴らしい監督」と評するディエゴ・シメオネが率いる強力なチームだと強調した。

ドイツ人指揮官はシメオネの仕事ぶりに深い敬意を示した。長年にわたってアトレティコを率いながら、チームに身を捧げる飢えと情熱を失わずにいることは信じられないと評価した一方で、彼と渡り合い、そのチームと対戦するのは決して簡単ではないとも認めた。

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フリック監督は、3日ごとに試合が続く今週を極めて重要な一週間だと位置づけた。それでも、目の前の試合だけに集中し、それからその次の試合に移るという原則を貫く姿勢を示し、選手たちがこのメッセージの繰り返しに飽きていないことを願っていると語った。

最後に、バルセロナは現在アトレティコ・マドリーに4ポイント差をつけて首位に立っているものの、第14節はまだあまりにも序盤であり、残り24試合で獲得できるポイントはまだ多いと指摘した。タイトルへの道のりはまだ長く、デポルティーボ戦の勝利は、今後も多くの努力と集中を要する歩みの中の一歩にすぎないと強調した。