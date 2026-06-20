仲裁の専門家：スコットランドはモロッコ戦でPKを得るに値した…ケイン：「そんなものはなかった」

2026年W杯グループリーグ第2戦でスコットランドはモロッコに1－0で敗れた。この試合ではスコットランドに与えられるべきPKが見送られ、物議を醸した。

スコットランドは開始2分、イスマイル・アル・サイバリに先制され、終始苦戦した。

スコットランドは攻勢に苦慮したが、最大の場面はスコット・マクトミネイがモロッコのMFナイール・アル・アイナウィのタックルでペナルティエリア内で倒された場面だった。直ちにPK主張の抗議が湧き上がった。

VARが確認した結果、モロッコのDFが先にボールに触れたと判断され、主審の「プレー続行」が支持された。スコットランドの選手やスタッフは強く抗議した。

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しかし英ITVの審判専門家クリスティーナ・オンクル氏は「ボールに接触していない」と断定し、判定は誤りだったと指摘した。

英紙『ミラー』によると、オンクル氏は「VARがまず確認するのはボールへの接触だ。答えは『ノー』だった。2回目のリプレイでも接触は確認できず、むしろ背後から左足へのタックルがあった」と語った。

さらに「VARがPKを推奨しなかったのは誤りで、主審が判定しなかったのも間違い。多くの接触を許していたが、これは明らかなPK」と付け加えた。

スコットランドのレジェンド、アリー・マククイストンも「リプレイを見ると左足へのタックルがあった。プレーを続行させた判断は理解できるが、これはPKだ」と同意した。

キーンは反対

一方、アイルランド人のロイ・キーンはPKではないと主張し、マクトミネイはファウルを受けたというより倒れようとしていたと述べた。

キーンは「PKだとは思わない。彼は倒れようとしていた」と語った。

オーストラリア代表監督アンジー・ポステコグルーも「モロッコ人選手は足を伸ばしたが、それだけでPKとはならない。マクトゥミナイは倒れかけていた」と語った。

スコットランドの抗議はこれだけに留まらなかった。後半開始直後、ジョン・マクギンがペナルティエリア内でアル・アイナウィと接触して倒れた際もPKを要求したが、主審とVARはファウルとは判断しなかった。

この敗戦でスコットランドは次ラウンド進出が危うくなった。最終戦で優勝候補ブラジルに勝つか引き分けるしかない。