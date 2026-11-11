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アーセナルのDFリッカルド・カラフィオーリは、木曜日にサン・シーロで行われるフランス代表とのネーションズリーグの一戦を前に、若手の多いイタリア代表で自分が年長組の一人だと感じ始めていると認めた。24歳のカラフィオーリは、フランス代表には負傷者が多いものの、依然として危険な相手だと強調し、マイケル・オリーズとの再対決を望んでいる。

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カラフィオーリ、イタリア代表のリーダーに

カラフィオーリは、ロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表で存在感を増している。当初はセンターバックとして起用されていたが、最近はアーセナルがプレミアリーグを制したシーズンに自身の定位置とした左サイドバックを務めている。試合前の記者会見で、同DFはチーム内での立場が変わりつつあると認めた。

「このチームには若い選手が多いので、以前より少し年上になったように感じ始めています」と語った。「イタリア代表での経験は比較的少ないですが、どの試合でもチームを鼓舞し、リーダーになろうとしています。言葉よりも、ピッチ上での行動を通じてです」

好結果で自信を深めるイタリア代表

イタリア代表は、マンチーニ監督の復帰初戦でベルギーにホームで0-2と敗れ、惨憺たるスタートを切った。しかし、その後はトルコに2勝し、先月にはスタッド・ド・フランスでフランスと1-1で引き分ける健闘を見せた。

カラフィオーリは「大きな変化や監督の取り組みの成果が見えるには早すぎると、私はずっと言ってきました。ただ、良い結果を得られることは間違いなく助けになります」と指摘した。「それによって自信が少し増しますし、明日もまた重要な試合です。フランスでの試合は厳しかったですが、胸を張って帰ることが重要で、それを達成できました。明日はホームで、スタジアムは満員になるでしょう。こうした好材料はすべて、さらに自信を深める助けになります。ただ、まだ取り組むべきことがたくさんあるのも分かっています」

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負傷者を抱えるフランスを警戒するカラフィオーリ

フランスはキリアン・エンバペを欠く可能性がある。筋肉の負傷を抱えていると報じられており、すでに欠場者には、カラフィオーリのアーセナルでのチームメイトであるウィリアム・サリバのほか、ウスマン・デンベレ、マルクス・テュラム、オーレリアン・チュアメニ、ジュール・クンデが名を連ねている。それでも、カラフィオーリは油断していない。

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「非常に難しい試合になると思います。フランスにはまだ多くの選択肢があるので、状況はそれほど変わりません。私たちは自分たちのことに集中しなければなりません」と語った。「戦術面の準備や、クラブでやっていることと大きく異なることに取り組む時間はあまりありません。だからこそ、決意と気持ちがより重要になります」。前回の対戦でオリーズをマンマークしたカラフィオーリは、「明日もそうすることになればいいですね。このレベルの選手と対戦するのは、いつも魅力的です」と付け加えた。

イタリア代表の今後は？

グループ1ではフランスが勝ち点10で首位に立ち、イタリアが3ポイント差の勝ち点7、ベルギーがさらに1ポイント差の勝ち点6で続く。準々決勝に進めるのは上位2チームだけだ。

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サン・シーロで好結果を得れば、イタリアは日曜日にブリュッセルで行われるベルギーとの決定的な一戦を前に、有利な立場に立てる。