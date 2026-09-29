この突然の熱狂は、40歳の守護神にとって何よりもプライバシーの大きな喪失を意味した。「今の人生と以前の人生のどちらかを選べるなら、私は以前の人生を選ぶだろう」と、ボジーニャは同紙の取材で明かした。

8月にチリの名門クラブ、コロコロ・サンティアゴ・デ・チレでロックスターのような歓迎を受けたGKは、静けさと平穏を失ったことを嘆いている。世界最優秀GK賞の候補でもある彼にとって、公の場での圧倒的な知名度は次第に重荷となりつつある。

「レストランに行くと、ひっきりなしに誰かが一緒に写真を撮ろうとしたり、サインを求めてきたりする」と彼は語った。「もっとひどいのは、誰かが私を撮影していることだ」。カーボベルデ代表GKの見方では、世間は成功の裏側をしばしば見落としている。「多くの人は有名になって公の場に立ちたいと思っているが、この現実の良い面しか見ていない」

この熱狂の影響は、今ではボジーニャの身近な家族にも及んでいる。故郷にいる母親のもとには毎日のようにファンが訪れ、一方で控えめな父親は距離を取ることを学んだという。2人とも境界線を引くことをまず学ばなければならないと、ボジーニャは話している。「私はそこにいないので、彼らを助けることができない」

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カーボベルデ代表GKボジーニャは、2026年W杯前後でフォロワーをどれだけ増やしたのか？

この守護神の躍進は、2026年W杯をめぐってバイラルとなった。アメリカ、カナダ、メキシコで行われた本大会前には、彼のインスタグラムのプロフィールのフォロワー数は5万人未満だった。ところが決勝週末の前後には、その数字は2900万人を超えるまで急増した。大会から2カ月あまりが経過した現在も、彼のアカウントにはなお約2840万人のフォロワーがいる。

得たリーチの大きさは、ボジーニャに数多くの商業的なオファーをもたらしている。「W杯の間、多くの企業やブランドが私と仕事をしたがっていたことは分かっている」と彼は述べた。今後どのようなオファーが来るかは分からないとしつつも、広告パートナー選びについては明確な姿勢を示している。たばこ、アルコール、スポーツベッティングの分野の企業とは協業しないという。

もともとこのGKは、W杯後に代表でのキャリアを終えることを計画していた。しかし、今もなおコンディションの良さを感じているため、当面はカーボベルデ代表のユニフォームを着てキャリアを続ける。現在は代表チームでアフリカ・カップ予選を戦っており、マリに1-3で敗れた初戦の後、チームは火曜日にルワンダと対戦する。