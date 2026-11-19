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アヤックスのミチェル・サンチェス監督は木曜日、デ・トゥーコムストで選手の大半を迎えた。ただ、練習にはトル・アロコダレ、オスカル・グルーク、アブデラ・ウアザネが参加しなかった。

アヤックスによると、3人は木曜日の練習直前にアムステルダムへ戻ったため、参加しなかったという。現時点では、日曜日のADOデン・ハーグ戦への出場が危ぶまれる状況ではなさそうだが、ミチェル監督は金曜日に見通しを示すとみられる。

トルとウアザネは、ともに代表戦期間で好結果を残した。トルはアヤックスでの絶好調ぶりをナイジェリア代表でも発揮。途中出場から2得点を挙げ、タンザニア戦の 3-1の勝利 に導いた。

4日後に再び行われたタンザニア戦では先発に抜てきされたが、トルをもってしても、アフリカネイションズカップ予選の再戦が0-0の引き分けに終わるのを防げなかった。

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一方、まだ17歳のウアザネは、モロッコ代表での初先発を見事な形で飾った。ニジェール戦（ 5-1 ）での代表デビューから数日後、ラバトで行われたニジェールとの「アウェー戦」で得点し、モロッコを 1-0の勝利 に導いた。

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これにより、ウアザネはモロッコ代表史上最年少の得点者となった。また、モロッコがFIFA世界ランキングで 史上最高の5位 に浮上することにも貢献した。

トルやウアザネとは対照的に、グルークはイスラエル代表で十分な存在感を示せなかった。同代表はコソボ戦（0-0）とオーストリア戦（1-1）で引き分け、ネーションズリーグのグループ最下位に終わった。

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3人はいずれもミチェル監督にとって重要な戦力だ。監督は日曜日のADO戦で、代表戦期間前の好調を維持したい考えだ。アヤックスは代表戦期間前の直近6試合で5勝を挙げている。

ADOはアヤックスが自信を深めるには理想的な相手に見える。ハーグのクラブは17位に沈んでいるが、前節はスパルタ・ロッテルダムに3-1で勝利。また、元アヤックス監督のマウリス・ステインがADOのベンチに復帰する予定だ。